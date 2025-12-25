25 de diciembre de 2025
Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza

Pese a que la norma prohíbe la pirotecnia, se registraron varias personas heridas durante la Nochebuena en distintos puntos de Mendoza.

Imagen ilustrativa.&nbsp;Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.

Imagen ilustrativa. Hubo varios heridos por pirotecnia en Navidad pese a la prohibición vigente en Mendoza.

Por Sección Sociedad

A pesar de la prohibición vigente desde hace varios años, el uso de pirotecnia se sostiene en algunos sitios y esta Navidad volvió a dejar algunos heridos.

Según informaron desde el Ministerio de Salud y Deportes, al menos 11 personas resultaron heridas como consecuencia del uso de fuegos artificiales durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

La cifra es similar a la registrada en 2024, aunque superior a la de 2023, cuando se habían contabilizado apenas cuatro casos en toda la provincia.

Los heridos fueron atendidos en distintos hospitales y centros de salud, principalmente por quemaduras en manos, brazos y rostro, además de lesiones auditivas.

