ANMAT y la OPS avanzan en una red federal para fortalecer la farmacovigilancia

La ANMAT y la OPS impulsan una red federal para monitorear medicamentos y reforzar la seguridad sanitaria en todo el país.

ANMAT y la OPS avanzan en una red federal para fortalecer la farmacovigilancia

La ANMAT dio un paso clave junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la creación de una red federal de farmacovigilancia en Argentina, orientada a mejorar la detección y el análisis de reacciones adversas a medicamentos. La iniciativa busca integrar a las provincias bajo estándares comunes y fortalecer el sistema regulatorio nacional.

Red federal de farmacovigilancia con rectoría de la ANMAT

El avance hacia una red federal de farmacovigilancia representa un cambio estructural en la forma en que Argentina monitorea la seguridad de los medicamentos. El objetivo central es consolidar un sistema descentralizado, pero con conducción técnica nacional, que permita una respuesta más ágil ante eventos adversos. La ANMAT mantiene la rectoría, mientras las provincias fortalecen sus capacidades operativas.

El puntapié inicial fue un taller nacional realizado el 10 de diciembre en Buenos Aires, que reunió a autoridades de la OPS, la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación. La instancia permitió alinear criterios, compartir experiencias y definir prioridades comunes en materia de notificación y análisis de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM).

farmacia, medicamentos, remedios, farmaceutico.jpg
ANMAT y OPS | La idea es estandarizar procesos en todo el territorio nacional

Participación de las provincias y capacitación técnica

La convocatoria tuvo un marcado perfil federal, con la participación presencial de equipos de salud de Mendoza, Chubut, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos y Río Negro se sumaron de manera virtual. La diversidad territorial fue clave para detectar brechas y oportunidades de mejora en los sistemas locales de farmacovigilancia.

El encuentro combinó presentaciones plenarias, capacitaciones técnicas y espacios de trabajo colaborativo. Al día siguiente, la ANMAT encabezó la XVIII reunión con efectores periféricos del sistema nacional, donde la OPS brindó formación específica en vacunas, gestión de riesgos y comunicación. También se incorporaron referentes de nuevas jurisdicciones, ampliando el alcance del proceso.

Estándares internacionales y cooperación con la OPS

La creación de esta red federal apunta a cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Global Benchmarking Tool, herramienta clave para evaluar sistemas regulatorios. El desafío es estandarizar procesos, garantizar capacitación continua y mejorar la calidad de los datos que alimentan la toma de decisiones sanitarias.

Durante la apertura, el asesor de la OPS en Argentina, Cristóbal Cuadrado, destacó el trabajo conjunto con la ANMAT y el Ministerio de Salud para fortalecer las capacidades subnacionales. La cooperación técnica busca posicionar a Argentina como referente regional, consolidando a la ANMAT como Autoridad Reguladora de Referencia Regional (ARNr).

remedios medicamentos
La ANMAT y la OPS | En busca de fortalecer las capacidades de detección, notificación y análisis de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM)

Un impacto directo en la seguridad de los medicamentos

Para el sistema de salud y la industria farmacológica, la red federal de farmacovigilancia implica mayor trazabilidad y control. La detección temprana de reacciones adversas mejora la seguridad de los pacientes y refuerza la confianza pública en los medicamentos que circulan en el país.

En un contexto de innovación terapéutica constante, el fortalecimiento institucional resulta estratégico. La articulación entre Nación, provincias y organismos internacionales marca un rumbo claro: una farmacovigilancia más robusta, federal y alineada con estándares globales.

