El Gobierno de Mendoza avanza con un modelo productivo para personas privadas de libertad

El Gobierno de Mendoza consolida un programa pionero de trabajo penitenciario.

El Gobierno de Mendoza formalizó, a través del Decreto 2665, el acuerdo con Suavipack SAS para consolidar un modelo productivo penitenciario que promueve la inclusión laboral, la capacitación técnica y la reinserción social de personas privadas de libertad en el complejo Almafuerte I.

Convenio estatal y privado impulsa capacitación laboral en cárceles El convenio, que comenzó a ejecutarse el 10 de marzo, contempla la instalación de una unidad productiva de Suavipack en el Complejo Penitenciario Almafuerte I, donde se fabrican papel higiénico, servilletas y toallas de papel. Este proyecto es señalado como una iniciativa pionera en Argentina, ya que articula directamente al Estado provincial con el sector privado, generando empleo, capacitación técnica y hábitos laborales en contexto de encierro.

reinserción social 1 Un decreto provincial ratifica la fábrica de papel dentro de Almafuerte I. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. Según lo acordado, las personas alojadas en el penal participan activamente en las tareas productivas, accediendo a trabajo remunerado y a formación certificada que mejora sus oportunidades laborales una vez recuperada la libertad. Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza destacaron que este modelo contribuye a disminuir la reincidencia delictiva, ya que quienes egresan del sistema cuentan con un oficio y, en muchos casos, con la posibilidad de sostener un vínculo laboral.

La empresa Suavipack SAS surge de la alianza entre R&R, dedicada a la producción de papel, y el Grupo Fonther, impulsor de proyectos con impacto social. La planta instalada en Almafuerte I demandó una inversión inicial cercana a 689.000 dólares, cuenta con cuatro líneas de producción y proyecta ampliar su capacidad mediante nuevas maquinarias.

reinserción social 2 El acuerdo con Suavipack SAS busca consolidar un modelo productivo que promueva la inclusión laboral, la capacitación técnica y la reinserción social. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. Representantes de la firma remarcaron que el objetivo no se limita a la producción industrial, sino a construir una cultura laboral que favorezca la reinserción plena. En ese sentido, subrayaron el valor de generar segundas oportunidades para quienes atraviesan procesos de encierro penitenciario. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se indicó que este programa forma parte de una política integral que combina tratamiento penitenciario, capacitación, producción y trabajo, consolidando un enfoque en el cual la reinserción social es un componente permanente de la gestión y se traduce en oportunidades concretas para las personas que cumplen condena en Mendoza.