Mendoza ajusta la agenda cultural por las fiestas de fin de año

Con motivo de las fiestas de fin de año, diversos espacios culturales dependientes del Gobierno de Mendoza permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero . Finalizadas las celebraciones, retomarán su funcionamiento en los días y horarios habituales, con propuestas destinadas tanto a mendocinos como a turistas que recorren la provincia.

Entre los espacios que no abrirán durante esas fechas se encuentran el Espacio de Fotografía Máximo Arias; el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel; el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader; el ECA Eliana Molinelli y el ECA Sur Enrique Sobisch; el Espacio Cultural Julio Le Parc y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano .

También permanecerán cerrados el Teatro Independencia, el Memorial de la Bandera, el Archivo General de la Provincia, la Sala Elina Alba y la Biblioteca Pública General San Martín.

Pese al receso por las fiestas, los espacios culturales mantienen una variada agenda de exposiciones que podrán visitarse una vez retomada la actividad.

El Espacio de Fotografía Máximo Arias, ubicado en Padre Contreras 1250, en el Parque General San Martín, exhibe la muestra de artistas premiados del VII Salón Provincial de Fotografía, una propuesta que busca promover la actividad artístico-fotográfica en Mendoza. El espacio abre de martes a viernes, de 10 a 19, y sábados, domingos y feriados, de 12 a 19.

En el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel (Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza), continúa la muestra permanente Colección Carlos Alonso ilustrador, junto a las exposiciones Síntesis… en síntesis, Sarale, de Luis Sarale; Caos In Itinere, del artista brasileño Gerson Fogaça; y No desenchufar, IA trabajando, una exposición colectiva que reúne a 30 creadores de ocho ciudades del mundo y propone reflexionar sobre la inteligencia artificial y su vínculo con el ser humano. El museo puede visitarse de martes a domingos y feriados, de 9 a 20.

image

Por su parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, en San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo, mantiene abierta su colección permanente y suma la muestra Saldos y retazos, de Fernando Rosas. El horario es de martes a domingo y feriados, de 10 a 19.

Finalmente, el ECA Eliana Molinelli, ubicado en Gutiérrez y 9 de Julio de la Ciudad de Mendoza, presenta el Salón Regional Vendimia de Artes Visuales 2025-2026, la convocatoria más importante de artes visuales de la región. El espacio abre de lunes a sábado, de 9 a 20.