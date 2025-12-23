Vandalismo público: una mujer fue encontrada responsable por grafitis y enfrenta millonaria multa

Espacio urbano: la mujer fue sancionada por hechos de grafitti en la Ciudad de Mendoza. El de la imagen es uno de ellos.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza encontró responsable a una mujer por vandalizar el espacio público , tras una audiencia desarrollada en el Honorable Concejo Deliberante . La decisión fue adoptada de manera unánime y se basó en cinco infracciones cometidas en distintos puntos de la capital.

El mecanismo impulsado por el municipio permite a vecinos y vecinas sancionar conductas que incumplen el Código de Convivencia Ciudadana . En esta oportunidad, se analizó un caso vinculado al vandalismo urbano mediante grafitis en el espacio público.

Los hechos derivaron en el labrado de cinco actas de infracción , registradas entre marzo de 2024 y abril de 2025, por violaciones a los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N° 3877/14 . La mujer fue sorprendida in fraganti en cinco ocasiones mientras realizaba pintadas, y en cada intervención los preventores municipales decomisaron los materiales utilizados.

Las infracciones se cometieron en distintos puntos de la Ciudad , entre ellos San Martín 2774 , Chacabuco 257 , la intersección de Belgrano y Luzuriaga , Mitre entre Las Cubas y Los Vendimiadores , y Moreno 679 .

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza está integrado por siete vecinos que participan de manera voluntaria.

El Jurado Vecinal, integrado por siete vecinos que participaron de manera voluntaria, analizó las pruebas y los antecedentes del caso. Tras deliberar en un recinto privado, el presidente del jurado comunicó la resolución: la mujer fue encontrada responsable de forma unánime en los cinco episodios atribuidos.

La infractora se enfrenta a una millonaria multa por vandalismo urbano

Debido a que la infractora fue debidamente notificada y no se presentó a las audiencias, fue declarada en rebeldía, lo que implicó un incremento del 50% en las multas correspondientes. En total, las sanciones económicas podrían ascender hasta los $7.920.000.

martes 6 de mayo, recorrida cierre de locales, pintadas, grafitis, ciudad de mendoza.jpg Por faltar a las audiencias, la infractora fue declarada en rebeldía y enfrenta multas de hasta $7.920.000. (Archivo) Foto: Yemel Fil

Desde el municipio se informó que, ante la falta de pago voluntario, se inicia un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios. Una vez firme la sentencia, el incumplimiento puede derivar en embargos o inhibiciones sobre la persona sancionada.

Grafitis y daño urbano: la respuesta de la Ciudad de Mendoza al vandalismo

En una línea similar y con el objetivo de garantizar espacios estéticamente cuidados en la capital, la Municipalidad de Mendoza impulsó el programa “Mejores Fachadas". Este consiste en reparar las pintadas y grafitis no autorizados en frentes de comercios y viviendas.

martes 6 de mayo, recorrida cierre de locales, pintadas, grafitis, ciudad de mendoza.jpg La Municipalidad de Mendoza impulsó el programa “Mejores Fachadas" para reparar las pintadas y grafitis en frentes de comercios y viviendas. (Archivo) Foto: Yemel Fil

Por medio de un formulario disponible en el sitio web de la municipalidad, los propietarios pueden inscribirse para reparar el frente de sus viviendas o comercios con tareas de pintura, remoción o lavado, según corresponda. Según informaron desde la comuna, los interesados deberán aportar los materiales necesarios y la Capital proveerá la mano de obra.