Grafitis y daño urbano: la respuesta de la Ciudad de Mendoza al vandalismo

A fines de abril, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó un proyecto impulsado por Ulpiano Suarez para reparar las pintadas y grafitis no autorizados en frentes de comercios y viviendas. Si bien el objetivo es garantizar espacios estéticamente cuidados en la capital, esta tarea es compleja y la problemática requiere del compromiso de la sociedad.

Grafitis y pintadas, cuáles son las áreas más afectadas en ciudad

Cualquier mendocino o turista que recorra las calles de la provincia podrá notar, en mayor o menor medida, la presencia de garabatos, grafitis sin sentido o pintadas que dan un aspecto descuidado a las paredes de distintas edificaciones.

A pesar de que esta problemática no se limita a una zona o región determinada, ya que es una “realidad con la que conviven las grandes ciudades y conglomerados urbanos de todo el mundo”, las autoridades precisaron que la zona del microcentro y los alrededores del Centro Cívico son, probablemente, "las más afectadas”.

“Dentro de este último sector mencionado se realizó un relevamiento detallado de los inmuebles afectados sobre calle Pedro Molina, a partir de avisos recibidos por vecinos del sector”, suman.

martes 6 de mayo, recorrida cierre de locales, pintadas, grafitis, ciudad de mendoza.jpg Foto: Yemel Fil

La Ciudad de Mendoza contra los actos de vandalismo

“En el caso de la Ciudad de Mendoza es un factor para el cual se han generado distintas medidas y políticas públicas que articulan diferentes áreas del municipio. Desde Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, pasando por Desarrollo Urbano e involucrando también a Cultura y hasta Legales”, precisan desde la comuna liderada por Ulpiano Suarez. En lo que refiere a esta última área, recordaron que -también a fines de abril- un Jurado Vecinal evaluó el accionar de dos mujeres de 21 años por realizar grafitis en la vía pública, debajo del puente de calle Suipacha, esquina Belgrano.

Este cuerpo vecinal, puesto en marcha por el municipio, posibilita a residentes de la capital a que sancionen distintas conductas que incumplan el Código de Convivencia Ciudadana. En el caso mencionado, ambas mujeres resultaron responsables del hecho cometido y resta definir si se les aplicará una multa que podría ascender a $1.320.000 por infractor (más la reparación del muro vandalizado), o si por las condiciones particulares del caso, se podrá arribar a un acuerdo conciliatorio.

Un caso similar ocurrió en octubre de 2024, cuando un joven (menor de edad al momento del acto), vandalizó un inmueble privado y también fue sancionado.

“Si bien en los casos más recientes en los que se ha detectado in fraganti al infractor se ha tratado de personas jóvenes, el número de la muestra no permite definir únicamente ese perfil”, puntualizan desde la Capital. Esto da cuenta de que las "grafiteadas" no son un acto realizado por un grupo etario determinado, sino que responden a una problemática social más compleja de abordar, lo cual requiere también de una toma de consciencia del cuidado de las instalaciones públicas.

De esta identificación estimada, no obstante, sí se pudo constatar que los mayores actos de vandalismo suceden durante la noche, principalmente cuando los locales comerciales están cerrados y hay menos movimiento de gente por las calles.

Además, se realizan a diario tareas y acciones de prevención, tanto desde Preventores como desde el Centro de Visualización y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. "Ambas áreas trabajan en conjunto con el programa Ojos en Alerta, en el que ya hay más de 15.000 usuarios que colaboran denunciando este tipo de situaciones, entre otras", explican desde la municipalidad.

"A su vez, se realizan constantes campañas de concientización que acompañan las políticas de prevención, acentuando el sentido de pertenencia con mensajes sobre la necesidad y responsabilidad de cuidar la Ciudad como un espacio que nos identifica y disfruta todos los grupos sociales y etarios de la comunidad", concluyen sobre este tema.

Estética de la capital: cómo se controla cartelería y obras en construcción

Para garantizar espacios estéticamente cuidados, la comuna también lleva un seguimiento de la cartelería municipal y obras en construcción. En lo referido al primer caso, se realiza un control y renovación constante con relevamientos semanales, "entendiendo que forman parte de la imagen urbana y su preservación también contribuye al paisaje de la ciudad", indican.

Por otro lado, la cartelería que pertenece a empresas privadas también recibe lineamientos de control por parte del municipio, pero su actualización y/o mantenimiento depende de la propia empresa.

En el caso de la trabajos en las fachadas u obras en construcción, desde Capital informaron que "los propietarios están obligados a señalizar y delimitar el espacio de trabajo, garantizando la seguridad y circulación de los peatones".

Asimismo, se debe procurar que los materiales no se acopien en la vereda y, si "por fuerza mayor" esto ocurre, tienen que estar contenidos en recipientes para evitar accidentes. Por su parte, el municipio notifica al vecino para hacer cumplir lo mencionado en todos los casos.

Endurecen las sanciones contra el vandalismo urbano:

Junto con la implementación del Programa Mejores Fachadas, se presentó una modificación en el Código de Convivencia, elevando la gravedad de los actos de vandalismo y endureciendo las sanciones económicas para quienes realicen pintadas o inscripciones sin autorización.

Las infracciones que eran leves pasarán a ser graves y las graves a muy graves , con multas que oscilarán entre $440.000 y $1.320.000 .

y las , con multas que oscilarán entre . En casos más comprometidos, como daños en monumentos, edificios históricos, escuelas, universidades, establecimientos de salud o clubes deportivos , la sanción se duplicará , alcanzando los $2.640.000 .

, la sanción , alcanzando los . Se responsabilizará a los organizadores de eventos públicos por posibles daños en los espacios utilizados, debiendo garantizar su preservación.

por posibles daños en los espacios utilizados, debiendo garantizar su preservación. Se permitirá la ejecución subsidiaria de reparaciones, lo que significa que el municipio podrá realizar los arreglos y luego exigir el reembolso de los costos a los infractores

Para hacer intervenciones artísticas tipo mural en cualquier muro que pertenezca a algún privado, se debe solicitar autorización previa a su propietario.

En el caso de querer hacerlo dentro de algún espacio público o muro que pertenezca a un inmueble de carácter público, se debe solicitar autorización previa al municipio, presentado un boceto previo que se trabajará con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano.