Fútbol internacional

Mendoza será sede de un evento único: llega el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada

Del 26 al 28 de diciembre, Mendoza recibirá Estefanía Banini y una nueva edición de la Experiencia Montcada. Jóvenes futbolístas podrán disfrutar de un evento único.

Por Sitio Andino Deportes

Llega a la provincia de Mendoza una propuesta imperdible para quienes sueñan con crecer en el deporte más popular del mundo. Durante tres jornadas intensivas, jóvenes futbolistas podrán entrenarse, convivir y aprender junto a dos grandes referentes del fútbol femenino argentino y un staff internacional llegado desde Europa.

El epicentro será el club Banco Mendoza, en Chacras de Coria, donde del 26 al 28 de diciembre se desarrollarán en simultáneo el Campus Formativo de Estefanía Banini y una nueva edición de los Try Outs de la Experiencia Montcada, ambos organizados por Kick Ball Stars.

El primer Campus Formativo de Estefanía Banini en Mendoza

Estefanía Banini, considerada la mejor jugadora de la historia del fútbol femenino argentino, regresará a la provincia por unos días para liderar su primer Campus Formativo.

"Tengo muchísima ilusión de poder compartir, de poder estar ahí y volcar un poco de mi experiencia", expresó Banini, histórica número 10 de la Selección Argentina, quien aprovechará sus vacaciones para aportar al crecimiento del talento joven mendocino y de otras provincias.

Qué incluye el Campus Banini

La inscripción al Campus contempla una experiencia integral pensada para el desarrollo deportivo y humano de las participantes. Incluye:

  • Tres días de entrenamientos técnicos

  • Comidas e indumentaria

  • Partidos amistosos frente a equipos locales

  • Actividades formativas dentro y fuera de la cancha

  • Diploma para todas las participantes

Se trata del primer evento local especialmente dedicado al fútbol femenino, con cupos limitados. La inscripción se realiza a través de este link y para más información se puede consultar al 261 6566113.

La Experiencia Montcada vuelve a Mendoza

En paralelo al Campus de Banini, también del 26 al 28 de diciembre y en las instalaciones de Banco Mendoza, se llevará a cabo una nueva edición de los Try Outs Experiencia Montcada, una propuesta que conecta el talento local con el fútbol europeo.

Durante tres días, los participantes entrenarán con especialistas llegados desde España, disputarán partidos amistosos y podrán acceder a becas para viajar y entrenar en Cataluña, tal como ya lo hicieron los seis futbolistas seleccionados en la edición de agosto: Pablo García, Bautista Gatto, Marco Paredes, Leandro Solís, Rosendo Sobrino y Juan Páez.

Try Outs Montcada: edades y beneficios

La gran novedad de esta edición es que los Try Outs están abiertos a futbolistas mayores de 10 años. La inscripción incluye:

  • Comidas

  • Indumentaria

  • Partidos amistosos

  • Certificación oficial

  • Posibilidad concreta de viajar a España para entrenar y competir

Para inscribirse, los interesados pueden ingresar aquí.

image

Sobre Estefanía Banini y Kick Ball Stars

Estefanía Banini, de 35 años, juega actualmente en el Levante de España. Fue pionera del fútbol femenino en Mendoza y desarrolló una extensa carrera internacional en Chile, Estados Unidos y España, pasando por clubes como Valencia y Atlético de Madrid.

Disputó 53 partidos con la Selección Argentina, participó en dos Mundiales, cuatro Copas América y fue incluida en el equipo ideal de la historia del fútbol continental.

Por su parte, Kick Ball Stars es una empresa mendocina liderada por Emanuel Salati, dedicada a generar experiencias que vinculan el talento joven argentino con el fútbol internacional, como ya ocurre con la Experiencia Montcada.

Apoyo institucional y empresarial

El Campus Formativo de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada son posibles gracias al apoyo de instituciones y empresas que apuestan al deporte y la formación, entre ellas: Jebbs, Montemar, la Confederación Mendocina de Deportes, el club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Este evento es una oportunidad única para cerrar el año entrenando, aprendiendo y soñando en grande, con el fútbol como protagonista.

