Atención mendocinos, habrá cortes y desvíos de tránsito en Patricias Mendocinas

La obra se ejecuta durante el receso escolar para reducir demoras y afecta cuatro cuadras del microcentro de la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza informó que comenzaron los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón en un tramo de calle Patricias Mendocinas , debido al deterioro que presentaban y a la necesidad de reacondicionarlas a nuevo . Las tareas forman parte de un plan de mejora continua de la infraestructura urbana y habrá cortes parciales .

Las obras se iniciaron en media calzada , en el tramo comprendido entre Necochea y Gutiérrez , y continuarán de manera progresiva hasta completar el recorrido total hacia Rivadavia . Según se detalló, los trabajos se desarrollan durante el receso escolar con el objetivo de reducir demoras y minimizar el impacto en la circulación diaria.

En esta primera etapa, se ejecutan trabajos preliminares con cortes parciales , aunque desde el municipio aclararon que, de acuerdo con el avance de la obra, podrían implementarse cortes totales transitorios , los cuales se extenderán solo por pocos días .

Los colectivos de los grupos 300, 400, 500, 600, 700 y 900 también deberán modificar su recorrido al llegar a calle Patricias Mendocinas.

En total, se prevé la reconstrucción de losas de hormigón en cuatro cuadras . Dos de ellas corresponden al sector lindante a la plaza Independencia , mientras que las otras dos se ubican hacia el norte , hasta la intersección con Necochea .

Cambiará el recorrido de los colectivos en el microcentro: las líneas afectadas

Respecto al transporte público, se informó que los recorridos sufrirán desvíos temporales mientras duren los trabajos. Las modificaciones pueden ser consultadas en los canales oficiales de MendoTran, entidad que ya confirmó que las tareas en la zona tendrán una duración de 40 días.

Corte: calle Necochea y Gutiérrez.

Duración: 40 días.

Las líneas afectadas por los cambios son de los grupos 300, 400, 500, 600, 700 y 900, entre ellas:

309, 310, 313, 316, 319, 320, 330, 331, 350, 371;

400, 401, 402, 440, 441, 442, 461, 468;

520, 521, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562, 563;

610, 612, 640, 670;

720;

900, 905, 910 y 912.

El desvío en dirección Control-Centro será de la siguiente forma: Patricia Mendocinas, Necochea, 25 de Mayo, Gutiérrez, Patricias Mendocinas retomando recorrido habitual. Por otro lado, para la línea 650, el recorrido durante los 40 próximos días será: Patricias Mendocinas, Necochea, Chile y luego continúa con normalidad.

La línea 823, por su parte, sufrirá una modificación al llegar a Necochea, donde continuará por 25 de Mayo, Gutiérrez y luego Patricias Mendocinas, donde continuará con el trayecto habitual.

Desde la Ciudad destacaron que estas acciones apuntan a mejorar la seguridad vial, optimizar la transitabilidad y garantizar un mejor desplazamiento tanto para vecinos como para visitantes que circulan diariamente por esta arteria clave del microcentro mendocino. Fuente: Prensa Ciudad de Mendoza y Gobierno.