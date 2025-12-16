16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Entrenamiento extremo

A 6.962 metros de altura: efectivos de Gendarmería Nacional alcanzaron la cima del Aconcagua

Ocho integrantes del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM) alcanzaron los 6.962 msnm en el cerro más alto de América. Mirá las imágenes.

Gendarmería Nacional Argentina: efectivos del escuadrón de Alta Montaña hicieron cumbre en el Aconcagua.

Gendarmería Nacional Argentina: efectivos del escuadrón de Alta Montaña hicieron cumbre en el Aconcagua.

Foto: Prensa Gobierno Argentina.
Por Sitio Andino Sociedad

En una operación que puso a prueba su preparación física y técnica, efectivos del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional alcanzaron la cima del Aconcagua, el cerro más alto de América, en una actividad clave para el fortalecimiento del rol del gendarme montañés

Desafío extremo en Alta Montaña: gendarmes hicieron cumbre en el Aconcagua

Lee además
Gendarmería Nacional desarticuló una banda narco que enviaba fentanilo a Mendoza
Operativo internacional

Gendarmería Nacional desarticuló una banda narco que enviaba fentanilo a Mendoza
El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

Los efectivos pertenecen al Escuadrón 27 “Uspallata” y alcanzaron con éxito la cumbre del cerro ubicado en el Parque Provincial Aconcagua, situada a 6.962 metros sobre el nivel del mar, en una expedición que formó parte de su entrenamiento operativo.

gendarmes hicieron cumbre en el cerro aconcagua 1
Integrantes del GEAM posan junto a una bandera argentina en Alta Montaña.

Integrantes del GEAM posan junto a una bandera argentina en Alta Montaña.

La actividad se enmarca en la preparación permanente del gendarme montañés, quien debe demostrar a diario un alto nivel de profesionalismo, resistencia física y capacidad técnica para desenvolverse en entornos de alta exigencia, donde las temperaturas pueden descender hasta los -25 grados y la reducción de oxígeno representa un desafío constante.

gendarmes hicieron cumbre en el cerro aconcagua 2
Ocho efectivos del GEAM, Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional, alcanzaron con éxito la cumbre del cerro Aconcagua.

Ocho efectivos del GEAM, Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional, alcanzaron con éxito la cumbre del cerro Aconcagua.

Para concretar el ascenso al cerro más alto de América, los integrantes del GEAM debieron atravesar un duro proceso de entrenamiento, orientado a fortalecer su desempeño en situaciones extremas propias de la alta montaña y de la Cordillera de los Andes.

gendarmes hicieron cumbre en el cerro aconcagua 3
La experiencia adquirida en este tipo de expediciones permite reforzar las capacidades operativas del personal de Gendarmería Nacional.

La experiencia adquirida en este tipo de expediciones permite reforzar las capacidades operativas del personal de Gendarmería Nacional.

Este tipo de ejercicios resulta imprescindible para que los efectivos puedan cumplir con eficacia sus funciones en zonas de difícil acceso, como pasos fronterizos no habilitados y sectores remotos de la cordillera, donde se requiere una intervención especializada.

Temas
Seguí leyendo

Atención mendocinos, habrá cortes y desvíos de tránsito en Patricias Mendocinas

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

La Ciudad de Mendoza implementa un estacionamiento medido especial por las Fiestas

Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 16 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 16 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 16 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

Por Cecilia Zabala
Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Por Soledad Maturano
Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos.
En la casa del Presidente

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Por Sección Policiales