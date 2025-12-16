A 6.962 metros de altura: efectivos de Gendarmería Nacional alcanzaron la cima del Aconcagua

Gendarmería Nacional Argentina: efectivos del escuadrón de Alta Montaña hicieron cumbre en el Aconcagua.

En una operación que puso a prueba su preparación física y técnica, efectivos del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional alcanzaron la cima del Aconcagua , el cerro más alto de América, en una actividad clave para el fortalecimiento del rol del gendarme montañés

Los efectivos pertenecen al Escuadrón 27 “Uspallata” y alcanzaron con éxito la cumbre del cerro ubicado en el Parque Provincial Aconcagua , situada a 6.962 metros sobre el nivel del mar , en una expedición que formó parte de su entrenamiento operativo.

La actividad se enmarca en la preparación permanente del gendarme montañés , quien debe demostrar a diario un alto nivel de profesionalismo , resistencia física y capacidad técnica para desenvolverse en entornos de alta exigencia , donde las temperaturas pueden descender hasta los -25 grados y la reducción de oxígeno representa un desafío constante.

Integrantes del GEAM posan junto a una bandera argentina en Alta Montaña.

gendarmes hicieron cumbre en el cerro aconcagua 2 Ocho efectivos del GEAM, Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional, alcanzaron con éxito la cumbre del cerro Aconcagua. Foto: Prensa Gobierno de Argentina.

Para concretar el ascenso al cerro más alto de América, los integrantes del GEAM debieron atravesar un duro proceso de entrenamiento, orientado a fortalecer su desempeño en situaciones extremas propias de la alta montaña y de la Cordillera de los Andes.

gendarmes hicieron cumbre en el cerro aconcagua 3 La experiencia adquirida en este tipo de expediciones permite reforzar las capacidades operativas del personal de Gendarmería Nacional. Foto: Prensa Gobierno de Argentina.

Este tipo de ejercicios resulta imprescindible para que los efectivos puedan cumplir con eficacia sus funciones en zonas de difícil acceso, como pasos fronterizos no habilitados y sectores remotos de la cordillera, donde se requiere una intervención especializada.