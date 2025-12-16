Malargüe impulsa la inclusión femenina en el desarrollo de la minería

Alumnas y alumnos de la Escuela Técnica Minera de Malargüe.

Mujeres ganan espacios en la minería La minería mendocina atraviesa una etapa de transformaciones que no solo involucran inversiones y proyectos estratégicos, sino también un cambio cultural profundo en relación con la inclusión laboral. En ese escenario, la participación de las mujeres en la industria minera cobra un rol protagónico, especialmente en departamentos como Malargüe, donde el futuro desarrollo del sector genera expectativas de crecimiento y diversificación del empleo.

Embed - MUJERES MINERAS DE MALARGÜE Wanda Salinas, integrante del recientemente conformado grupo de Mujeres Mineras de Malargüe, agrupadas en la Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe (CAPROMIM), dialogó con SITIO ANDINO y se refirió a las oportunidades que se abren para las mujeres a partir de los avances mineros en la provincia. Señaló que estos procesos requieren una sociedad integrada, preparada para asumir los desafíos del desarrollo mediante formaciones y capacitaciones orientadas a una minería sustentable.

Salinas remarcó que la minería del nuevo milenio demanda mano de obra calificada en áreas técnicas, operativas y profesionales, espacios en los que la presencia femenina crece de manera sostenida. En ese sentido, destacó lo que sucede en distintas provincias argentinas, donde las mujeres ya se desempeñan en trabajos especializados dentro de la industria del petróleo y la minería, rompiendo estereotipos históricos.

La minería integra a todos los sectores de la comunidad Desde su experiencia personal en Chile, subrayó que la inclusión femenina no solo es posible, sino necesaria para fortalecer los estándares productivos, ambientales y sociales del sector. La diversidad en los equipos de trabajo mejora los procesos y amplía la mirada sobre el desarrollo. Finalmente, Wanda Salinas puso en valor la inclusión de otros sectores de la comunidad malargüina en la actividad minera, como los puesteros de la zona donde se emplaza el proyecto de cobre San Romeleo. Recordó que la reciente Audiencia Pública del proyecto tuvo una alta participación y un elevado nivel de aceptación social, destacando la posibilidad concreta de que los pobladores locales se integren a la cadena de producción y al desarrollo económico regional.

Compartí la nota:







