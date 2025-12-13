Proyectan en Malargüe el film El Apóstol de Los Andes

El Apóstol de Los Andes, esta noche en Malargüe.

La comunidad de Malargüe está invitada a participar de la proyección del documental El Apóstol de Los Andes, que se realizará esta noche en el Centro de Convenciones Thesaurus. La función será con entrada libre y gratuita, y busca acercar al público la historia y el legado del obispo Federico Kaiser.

La iniciativa es impulsada por las religiosas de la congregación Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, quienes extienden la invitación a toda la comunidad para compartir una jornada de reflexión y encuentro a través del cine. El documental propone un recorrido profundo por la vida del fundador de la congregación, destacando su compromiso pastoral y misionero en distintos países de América del Sur.

Embed - MALARGUE: PROYECCION DOCUMENTAL EL APOSTOL DE LOS ANDES Documental sobre Federico Kaiser El Apóstol de Los Andes se basa en la vida del obispo Federico Kaiser, quien llegó a Perú en el año 1939 y desde allí desarrolló una intensa labor evangelizadora y social, dejando una huella significativa en las comunidades donde trabajó. Su testimonio de fe, servicio y entrega es el eje central de la producción audiovisual.

La madre María Josefina, religiosa nacida en Malargüe, dialogó con SITIO ANDINO y brindó detalles sobre el proyecto. Explicó que el documental fue dirigido por el reconocido director y productor de cine Rubén Enzian, y que su realización implicó un importante trabajo de investigación y rodaje en distintos puntos del mundo.

2lllllll Según relató, la película fue grabada en Alemania, ciudad de origen del obispo Kaiser, y también en Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. El documental permite ver y conocer un poco los lugares en los que trabajamos y nuestro carisma, subrayando el valor testimonial y espiritual de la obra. La proyección en Malargüe representa una oportunidad especial para conocer una historia de profunda vocación misionera, contada a través de imágenes, relatos y escenarios reales. Desde la congregación destacaron que el evento es abierto a todo público y busca compartir un mensaje de esperanza, compromiso y fe, en un espacio cultural emblemático de la ciudad.

