13 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Una historia de Fe y Misión

Proyectan en Malargüe el film El Apóstol de Los Andes

Este sábado a las 21, se proyectará en el Centro de Convenciones Thesaurus el documental sobre la vida del obispo Federico Kaiser.

El Apóstol de Los Andes, esta noche en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La comunidad de Malargüe está invitada a participar de la proyección del documental El Apóstol de Los Andes, que se realizará esta noche en el Centro de Convenciones Thesaurus. La función será con entrada libre y gratuita, y busca acercar al público la historia y el legado del obispo Federico Kaiser.

La iniciativa es impulsada por las religiosas de la congregación Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, quienes extienden la invitación a toda la comunidad para compartir una jornada de reflexión y encuentro a través del cine. El documental propone un recorrido profundo por la vida del fundador de la congregación, destacando su compromiso pastoral y misionero en distintos países de América del Sur.

Embed - MALARGUE: PROYECCION DOCUMENTAL EL APOSTOL DE LOS ANDES

Documental sobre Federico Kaiser

El Apóstol de Los Andes se basa en la vida del obispo Federico Kaiser, quien llegó a Perú en el año 1939 y desde allí desarrolló una intensa labor evangelizadora y social, dejando una huella significativa en las comunidades donde trabajó. Su testimonio de fe, servicio y entrega es el eje central de la producción audiovisual.

La madre María Josefina, religiosa nacida en Malargüe, dialogó con SITIO ANDINO y brindó detalles sobre el proyecto. Explicó que el documental fue dirigido por el reconocido director y productor de cine Rubén Enzian, y que su realización implicó un importante trabajo de investigación y rodaje en distintos puntos del mundo.

Según relató, la película fue grabada en Alemania, ciudad de origen del obispo Kaiser, y también en Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay. El documental permite ver y conocer un poco los lugares en los que trabajamos y nuestro carisma, subrayando el valor testimonial y espiritual de la obra.

La proyección en Malargüe representa una oportunidad especial para conocer una historia de profunda vocación misionera, contada a través de imágenes, relatos y escenarios reales. Desde la congregación destacaron que el evento es abierto a todo público y busca compartir un mensaje de esperanza, compromiso y fe, en un espacio cultural emblemático de la ciudad.

