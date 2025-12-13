13 de diciembre de 2025
Seguridad vial en Malargüe: especialistas alertan sobre la necesidad de una cultura vial consciente

Roberto Tomassiello destacó la necesidad de sanciones firmes y una cultura vial que se forme desde la escuela.

Roberto Tomassiello, especialista en seguridad vial, en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Malargüe fue sede de una capacitación sobre conducción responsable dictada por el magíster Roberto Tomassiello, especialista en seguridad vial y docente de la UNCuyo. El encuentro enfatizó la necesidad de promover hábitos seguros, fortalecer buenas prácticas y consolidar una cultura vial basada en la educación, la prevención y el respeto por las normas.

Educación vial en Malargüe

Recientemente Roberto Tomassiello, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), dictó una capacitación sobre conducción responsable. La actividad había sido anticipada por la oficina local de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que destacó que el objetivo central era promover hábitos seguros, brindar herramientas preventivas y reforzar la conciencia vial entre los conductores.

En diálogo con SITIO ANDINO, Tomassiello subrayó que la siniestralidad vial es un problema “complejo y multicausal”, donde convergen diversos factores que desencadenan los accidentes. Por ello, sostuvo que es imprescindible trabajar simultáneamente en prevención, controles efectivos y sanciones adecuadas, aplicadas conforme a la legislación vigente.

El especialista remarcó la importancia de consolidar una cultura vial, entendida como un proceso educativo que debe comenzar “desde todos los niveles de la escolaridad”. Remarcó que la formación continua y temprana es la base para lograr conductas responsables y reducir la incidencia de hechos viales graves.

Tomassiello insistió en la necesidad de promover una movilidad consciente: “Debemos movernos por el espacio público con responsabilidad, pensando en el prójimo, conducir de forma defensiva para protegernos y proteger a los demás”, afirmó.

Respecto a los cambios normativos y el endurecimiento de las sanciones para quienes conducen de forma temeraria o cometen infracciones que derivan en siniestros con víctimas fatales, el magíster consideró que estas medidas generan un impacto positivo. “Cuando se endurecen las sanciones, muchos comienzan a reflexionar”, señaló. Finalmente, destacó la importancia de incrementar los controles en rutas, incluyendo radarizaciones móviles que permitan desalentar conductas riesgosas y garantizar un tránsito más seguro.



