Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.

Los empleados públicos de la provincia de Mendoza ya tienen confirmada la fecha de cobro del aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido popularmente como aguinaldo, es un pago adicional que corresponde al 50% del salario bruto más alto percibido en el semestre julio–diciembre , y está regulado por la Ley 27.073 , que establece que el segundo tramo debe abonarse como fecha límite el 18 de diciembre de cada año .

En Mendoza, el Ejecutivo provincial publicó en sus redes sociales que el aguinaldo de todos los empleados estatales estará depositado en sus cuentas el miércoles 18 de diciembre de 2025 , cumpliendo así con el plazo legal previsto.

Así, desde el Gobierno informaron que "el próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".

aguinaldo

La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre que por estos días tenían muchos estatales, al tiempo que permite a miles de familias planificar sus gastos de fin de año con mayor anticipación.

La normativa nacional implica que el pago no puede efectuarse después del 18; aunque la ley contempla un margen de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores que extiende el eventual cierre del calendario hasta el 24 de diciembre, en caso de que fuera necesario.

Quiénes cobran el aguinaldo

Este beneficio alcanza a trabajadores estatales provinciales en relación de dependencia, incluyendo docentes, personal administrativo, profesionales de la salud y otros agentes públicos que integran la administración provincial. El monto del SAC se calcula tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el segundo semestre del año, según lo establecido por la normativa laboral.

El aguinaldo no solo forma parte de las obligaciones salariales de los empleadores, sino que actúa como una inyección de recursos clave en el cierre del año, especialmente para los hogares que enfrentan mayores gastos por las fiestas y el receso estival.