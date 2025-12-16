16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos de Mendoza.

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

Los empleados públicos de la provincia de Mendoza ya tienen confirmada la fecha de cobro del aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es un pago adicional que corresponde al 50% del salario bruto más alto percibido en el semestre julio–diciembre, y está regulado por la Ley 27.073, que establece que el segundo tramo debe abonarse como fecha límite el 18 de diciembre de cada año.

Lee además
Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025 y quiénes lo reciben
SALARIO ANUAL COMPLEMENTARIO

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025 y quiénes lo reciben
Juan Pazo renunció a su cargo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Ente recaudador

Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: quién lo reemplazará

En Mendoza, el Ejecutivo provincial publicó en sus redes sociales que el aguinaldo de todos los empleados estatales estará depositado en sus cuentas el miércoles 18 de diciembre de 2025, cumpliendo así con el plazo legal previsto.

Así, desde el Gobierno informaron que "el próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".

aguinaldo

La confirmación de la fecha despeja la incertidumbre que por estos días tenían muchos estatales, al tiempo que permite a miles de familias planificar sus gastos de fin de año con mayor anticipación.

La normativa nacional implica que el pago no puede efectuarse después del 18; aunque la ley contempla un margen de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores que extiende el eventual cierre del calendario hasta el 24 de diciembre, en caso de que fuera necesario.

Quiénes cobran el aguinaldo

Este beneficio alcanza a trabajadores estatales provinciales en relación de dependencia, incluyendo docentes, personal administrativo, profesionales de la salud y otros agentes públicos que integran la administración provincial. El monto del SAC se calcula tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el segundo semestre del año, según lo establecido por la normativa laboral.

El aguinaldo no solo forma parte de las obligaciones salariales de los empleadores, sino que actúa como una inyección de recursos clave en el cierre del año, especialmente para los hogares que enfrentan mayores gastos por las fiestas y el receso estival.

Temas
Seguí leyendo

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares

A fondo: el oficialismo convocó a sesión para tratar la mitad de los proyectos que envió Milei al Congreso

Video: la Legislatura reconoció a Ramiro Conti, el niño tombino que la rompe en el streaming

Cornejo respaldó el Jury contra el juez Sarmiento: "No contribuye a la seguridad"

¿Los empleados estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?

El Parque Solar San Rafael y un nuevo hito: instalan el segundo transformador en Agua del Toro

LO QUE SE LEE AHORA
El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

El Gobierno provincial oficializó el programa “Senderos de Gran Recorrido de Los Andes”.
naturaleza

Conocé el plan del Gobierno para potenciar el turismo por la Cordillera de los Andes

Por Cecilia Zabala
Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Por Soledad Maturano
Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos.
En la casa del Presidente

Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Por Sección Policiales