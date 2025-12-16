Hallaron muerto a un militar del Ejército en la Quinta de Olivos y se investiga qué pasó

Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en la madrugada de este martes en uno de los puntos internos de la Quinta Presidencial de Olivos, donde reside el presidente Javier Milei. El hecho activó un amplio operativo de seguridad y dio inicio a una investigación judicial a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se hizo presente en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez , de 21 años , quien cumplía funciones de seguridad dentro del predio presidencial. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos previstos para este tipo de situaciones y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Desde el Gobierno nacional difundieron un comunicado oficial en el que confirmaron el episodio y remarcaron que ocurrió “en horas de la madrugada” , cuando personal que presta servicio en la Residencia Presidencial tomó conocimiento de un “grave incidente” dentro del predio. En el texto se indicó que el efectivo militar fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos y que, por disposición judicial, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal interviniente, ordenó la realización de las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho . En ese marco, todas las hipótesis permanecen abiertas y bajo análisis, sin que hasta el momento se haya difundido información oficial sobre las posibles causas de la muerte.

Fuentes judiciales señalaron que la magistrada dispuso preservar la escena y avanzar con las actuaciones de rigor, que incluyen peritajes técnicos, relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios al personal que se encontraba de servicio al momento del hallazgo. La investigación quedó en manos de fuerzas federales, tal como establece el protocolo para hechos ocurridos en instalaciones de máxima seguridad y bajo jurisdicción federal.

Desde el Ejecutivo subrayaron que cualquier confirmación oficial sobre el caso será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, con el objetivo de resguardar el proceso investigativo y evitar especulaciones prematuras. En la misma línea, remarcaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que no se descarta ninguna línea de investigación.

Conmoción

El fallecimiento de Gómez generó conmoción en el ámbito de las fuerzas armadas y de seguridad, dado que se produjo en uno de los lugares más custodiados del país. La Quinta de Olivos cuenta con estrictos controles internos y un esquema de seguridad permanente, en el que intervienen efectivos militares y fuerzas federales.

Mientras avanza la investigación judicial, se aguarda el resultado de las pericias forenses y del resto de las medidas ordenadas por el juzgado para determinar con precisión cómo se produjeron los hechos. Por el momento, no se brindaron mayores detalles oficiales y se mantiene la reserva propia de una causa en curso.