Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911

El gobernador Alfredo Cornejo participó este martes de la inauguración de la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo , una obra que incorpora tecnología de reconocimiento facial, alarmas comunitarias y conexión en tiempo real con el sistema 911 y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) . Con esta puesta en marcha, el espacio quedó integrado al sistema provincial de videovigilancia.

El anuncio fue realizado tras una recorrida por las nuevas instalaciones junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus . También participaron el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat.

Según se informó, el centro cuenta con dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas . Esta tecnología comenzó a implementarse en octubre pasado como prueba piloto en la Ciudad de Mendoza y, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, ya permitió detectar a una persona con pedido judicial vigente. A partir de esos resultados, el sistema fue incorporado al centro de monitoreo lujanino, cuyas cámaras quedaron conectadas a la red provincial.

El sistema funciona con inteligencia artificial y permite identificar en tiempo real a personas con requerimientos judiciales activos, generando alertas automáticas para orientar la intervención policial.

La operatoria se apoya en bases de datos oficiales y se realiza sin intervención humana en el proceso de comparación, lo que busca reducir márgenes de error y optimizar los recursos disponibles.

Durante la recorrida, Cornejo explicó que se trata del centro de monitoreo principal del departamento, donde se integran todas las cámaras municipales y las alarmas comunitarias.

“Hemos crecido muchísimo en incorporación tecnológica y en conectividad. Las cámaras municipales hacen un gran aporte, al igual que el sistema policial y las alarmas comunitarias ”, señaló.

El mandatario remarcó que el objetivo es consolidar un sistema unificado. “Queremos que todo esté integrado en un mismo lugar físico y conectado con el 911. Para persecuciones y operativos complejos, toda la información debe estar disponible en tiempo real ”.

Cornejo destacó que la Provincia ya logró integrar ocho centros de monitoreo y continúa avanzando con el resto. “La colaboración municipal, como en Luján, es más eficiente y más eficaz”, afirmó.

El gobernador también se refirió al enfoque de la seguridad moderna, basado en videovigilancia, sensores e identificación de personas y vehículos. “Es la mejor forma de prevenir y perseguir el delito”, sostuvo, y agregó: “El modelo de policías en cada esquina no va a volver nunca más. Es un esquema de hace 30 o 40 años que no se utiliza en las principales ciudades del mundo”.

Además, valoró la inversión en conectividad que permitió modernizar estos espacios y destacó iniciativas complementarias del municipio, como el programa de paradas de ómnibus seguras. “Es una prueba piloto muy sensata y la idea es ampliarla a los puntos más álgidos del departamento”, indicó. También resaltó el uso de tecnología desarrollada localmente, como la aplicación del Mendotran. “Toda esa información integrada ayuda a prevenir el delito”, afirmó.

Por su parte, la ministra Mercedes Rus señaló que la reinauguración del centro representa “un avance clave en el modelo de seguridad integrada”, al combinar recursos municipales y policiales en un mismo espacio. “Más cámaras suponen más vigilancia y más vigilancia es más seguridad”, expresó, y destacó el trabajo conjunto con los municipios y la incorporación del vecino a través de las alarmas comunitarias del 911.

El intendente Esteban Allasino subrayó que la obra es resultado de una fuerte inversión y de una visión compartida con la Provincia.

Detalló que el departamento cuenta con más de 128 barrios incorporados al sistema de alarmas comunitarias, lo que alcanza a más de 10.000 viviendas. También mencionó la incorporación de cámaras personales en los agentes y el desarrollo de paradas de colectivo conectadas.

Según precisó Allasino, el sistema demandó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos. Incluyó adecuaciones edilicias, nuevo equipamiento tecnológico y cambios operativos. Actualmente, Mendoza cuenta con 14 centros de monitoreo, de los cuales ocho funcionan de manera integrada con el CEO, con el objetivo de centralizar la vigilancia y mejorar la respuesta ante emergencias.

Balance de Cornejo sobre la seguridad provincial

Sobre los resultados del plan provincial de seguridad, el Gobernador aseguró: “El sistema de seguridad tiene un plan y va creciendo poco a poco. Vamos a terminar el año con una baja de los delitos violentos”, aunque reconoció que aún existen desafíos pendientes.