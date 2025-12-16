Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Si bien hay tiempo hasta el 3 de enero para la presentación de candidaturas para las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 , que se realizarán en seis departamentos , las fuerzas políticas que participarán de esos comicios comenzaron a definir a sus representantes .

En el caso del Partido Justicialista , que mediante un congreso partidario resolvió que una mesa chica de ocho personas avale las candidaturas, dos intendentes ya definieron las nóminas de concejales . En tanto, aún se negocia en los otros cuatro departamentos donde se va a las urnas.

Se trata de la santarrosina Flor Destéfanis y el paceño Fernando Ubieta , quienes ya dieron a conocer los integrantes de las listas del peronismo para la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes de sus comunas.

Como era de esperar, los nombres responden a la conducción de ambos jefes comunales , que tuvieron control total del armado . Una situación similar se espera en Maipú y San Rafael , también gobernadas por mandatarios peronistas .

Flor Destéfanis y Fernando Ubieta definieron sus candidatos para las elecciones 2026

Los únicos dos intendentes del PJ que "salvaron la ropa" en las legislativas de octubre ya tienen sus listas de concejales. Se juegan una dura parada en febrero, principalmente la santarrosina, quien controla solo a cuatro de los diez ediles municipales. El objetivo es lograr un triunfo que le permita equilibrar fuerzas y recuperar la presidencia del Concejo, hoy en manos de la oposición.

Para ello, optó por una funcionaria de su máxima confianza: la secretaria de Gobierno, Magdalena Ascurra, como cabeza de lista. La acompañan el actual concejal Leonardo Saile, que va por la reelección; el exedil Hernán Dubé (uno de los dos que, junto a la pareja de Destéfanis Diego Foco, renunció el año pasado cuando se partió el bloque justicialista); Soledad Navarro y Cintia González.

“En estos seis años de gestión, los santarrosinos logramos obras, gestión y calidad de vida. Con este equipo, Santa Rosa gana, vamos a seguir creciendo y avanzando”, señaló Destéfanis tras revelar los nombres de la lista.

No la tiene fácil el oficialismo departamental. A la propuesta "reforzada" que presentará Cambia Mendoza + La Libertad Avanza (¿+ el PRO?), seguramente se sume una tercera opción competitiva, liderada por la exaliada Débora Quiroga. Tras dejar las filar del destefanismo, la dirigente armó el partido comunal “Ahora Santarrosinos” y hoy controla dos bancas en el HCD.

Por el lado de La Paz, el equipo de Ubieta también jugó fuerte. La nómina oficialista la encabezará el presidente del PJ departamental e histórico referente del Este, Alberto "Beto" Roza. Al secretario de Gobierno del Municipio lo escoltan la concejal Romina Barrera, el artista local Nicolás "Colacho" Pérez, Lorena Herrera y Alan Natel.

Alberto Roza, Beto Roza, secretario de Gobierno de La Paz 2025 "Beto" Roza, primer candidato a concejal por el peronismo en las elecciones 2026 de La Paz. Foto: Prensa Municipalidad de La Paz

El escenario en el departamento menos poblado de Mendoza es diferente al de Santa Rosa. El peronismo es mayoría en el Concejo y la meta es, al menos, sostener las tres bancas que pone en juego para que el intendente transite sus últimos dos años de gestión con mayoría en el cuerpo deliberativo, que le permita completar el mandato sin sobresaltos políticos.

Elecciones 2026: cómo es el armado de listas peronistas en Maipú, San Rafael, Lujan y Rivadavia

Lo dicho: tanto en Maipú como en San Rafael, los intendentes Matías Stevanato y Omar Félix digitan el armado en sus territorios, a fin de consagrar listas orgánicas a los intereses de los Ejecutivos municipales.

En el departamento del Gran Mendoza, el elegido para liderar la nómina sería el director de Promoción Deportiva del Municipio, Emiliano Sallei, figura relevante dentro del gabinete maipucino. El resto de los integrantes también serán del riñón del jefe comunal. La actual presidenta del Concejo, Yamila Cerezo, podría aparecer como su compañera de fórmula.

La composición actual del Concejo Deliberante es adversa para Stevanato. El oficialismo cuenta con cinco ediles propios, frente a siete de la oposición. Para revertir esa ecuación, el peronismo deberá lograr algo inédito en Maipú desde el retorno de la democracia: ganar una elección intermedia. Una buena performance en las urnas fortalecería políticamente al intendente, quien suena como posible candidato a gobernador del justicialismo en 2027.

Emiliano Sallei, director de promocion deportiva de Maipú Emiliano Sallei sería el elegido por Matías Stevanato para encabezar la lista del peronismo en Maipú. Foto: Prensa Municipalidad de Maipú

En San Rafael, Félix también se inclinaría por alguien de su equipo. Quien suena fuerte por estas horas es el director de Auditoría, Francisco Perdigues, uno de los "cerebros" detrás del proyecto de autonomía municipal. Otro de los nombres en carpeta es el del presidente del Concejo, Samuel Barcudi, a quien se le vence el mandato el año próximo, aunque el experimentado dirigente podría pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo. El segundo espacio de la lista podría ocuparlo una mujer que no viene estrictamente de la política.

En ese departamento, la discusión es más amplia que en el resto. El 22 de febrero también se elegirán convencionales municipales, que tendrán a su cargo la redacción de la nueva Carta Orgánica. Por el PJ suenan apellidos de peso como el del diputado nacional Emir Félix, la directora de Planeamiento y exintendenta interina Cristina Da Dalt, y el senador provincial Pedro Serra, entre otros.

emir y omar felix Elecciones 2026: los hermanos Félix digitan el armado de listas en San Rafael.

En cuanto a Luján de Cuyo y Rivadavia, las definiciones siguen abiertas. Allí continúan las negociaciones entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo, que se retiró molesto del último congreso partidario, cuando se resolvió que la mesa ejecutiva del Consejo Provincial del PJ tenga la última palabra en la selección de candidatos. La Cámpora reclama el primer lugar de la lista en Luján, donde hoy ostenta la única banca del peronismo, ocupada por la concejal y vicepresidenta segunda del partido, Paloma Scalco.

Lo cierto es que la junta electoral partidaria estableció como fecha límite este martes a las 18 para la presentación de listas, aunque los plazos podrían estirarse, siempre y cuando el diálogo entre las partes no se rompa. La decisión final se tomará en un nuevo congreso convocado para el próximo sábado en Maipú. Tampoco se descarta una prórroga, si es que las negociaciones siguen dilatándose. En definitiva, las fuerzas políticas tienen tiempo hasta el 3 de enero para oficializar sus candidatos ante la Junta provincial. Y todo puede cambiar hasta entonces.