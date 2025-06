Arde Santa Rosa por dos decisiones electorales que reconfiguran el tablero político

En paralelo, la Legislatura provincial reformó la Ley Orgánica de Municipalidades 1.079 , sumando una prohibición a la reelección por más de un mandato en los 18 departamentos de Mendoza . Pero la nueva ley no especifica si rige de forma retroactiva , y ese vacío legal es el que alienta a Quiroga a avanzar con su candidatura .

El oficialismo santarrosino, que hoy tiene cuatro de los diez concejales, presentó esta semana un proyecto para derogar el artículo 3 de la ordenanza, con el argumento de que no se puede permitir una perpetuación en el cargo. El tema será debatido en comisiones, pero seguramente no avance en el recinto, por falta de mayoría.

El caso Quiroga tiene un fuerte condimento político. Durante buena parte de la gestión de la intendenta Flor Destéfanis, fue aliada e incluso presidió el Concejo, pero en marzo de 2024 (coincidiendo con la ordenanza hoy discutida) rompió con el bloque oficialista y conformó —junto a su par María José Buffa— su propio espacio: Ahora Santarrosinos. Desde entonces, vota en sintonía con Cambia Mendoza, integrado por tres radicales y un macrista.

En febrero de este año, participó de la jugada que permitió que el radical Ezequiel Quiles presida el Concejo, lo que profundizó aún más el quiebre con el peronismo.

Esta semana, Ahora Santarrosinos obtuvo la personería jurídica como partido político departamental, y se prepara para disputar poder en las próximas elecciones. Si bien la idea es presentar lista propia, no se descarta una alianza con CM. El objetivo final de Quiroga es ser candidata a intendenta en 2027.

Este medio consultó a fuentes del organismo conducido por Jorge Albarracín, las que reconocieron que la situación sería inédita y no hay una postura definida en caso de que llegue a la Junta. “No hay antecedentes. Requerirá un debate interno. Algo es seguro: los concejales de Santa Rosa se la complicaron solos”, resumieron.

En el justicialismo local también admiten preocupación. “Ella quiere presentarlo como antecedente porque la Ley no es clara respecto a los tiempos. Nosotros pedimos derogar ese artículo para que no siente precedente, porque, si no, cualquiera puede hacer una ordenanza y forzar las reglas”, analizaron.

Por su parte, Quiroga denuncia un intento de proscripción y acusa de "hipócritas" a los dirigentes del oficialismo, en relación a lo ocurrido recientemente con Cristina Fernández de Kirchner y el posicionamiento del peronismo local. En diálogo con Sitio Andino, ironizó: “Nos dio mucha gracia, faltaba que le pusieran mi nombre directamente a la ordenanza”.

En tal sentido, consideró que en el PJ "están más preocupados por nosotros que por gobernar y nos están dando una importancia que ni nosotros nos creemos”. En cuanto a la discusión legal, analizó que "ninguna legislación rige para atrás”, aunque dejó claro que está abocada "en dejar un partido que le sirva a los santarrosinos", por encima de su postulación.

La candidatura de la intendenta y los cruces por la línea sucesoria

La segunda polémica que sacude el escenario político de Santa Rosa tiene como protagonista a la propia intendenta. Destéfanis suena con fuerza como segunda candidata a diputada nacional en la lista que prepara el PJ mendocino, detrás del actual presidente del partido, Emir Félix. El tercer lugar sería para el maipucino Matías Stevanato. Y la posibilidad (remota o no) de que la jefa comunal deje la intendencia en diciembre para asumir una banca en el Congreso empieza a generar movimientos internos.

Para que ello ocurra, el peronismo mendocino debe obtener al menos dos bancas en Diputados en las elecciones del 26 de octubre, algo que no está garantizado. El oficialismo provincial (Cambia Mendoza) está en conversaciones con La Libertad Avanza para sellar una alianza electoral, lo que fortalecería su caudal de votos. Además, se espera que surjan otras listas opositoras, como un frente de mileístas disidentes, el Partido Verde y la Izquierda, que podrían fragmentar el voto y complicar al PJ.

Desde el entorno de la intendenta aseguran que "no hay nada confirmado y son todos supuestos", pero no descartan el escenario: “Debería quedar el presidente del Concejo Deliberante si Flor asumiese una banca”, tal como lo prevé la Ley Orgánica de Municipalidades. Como se dijo antes, ese lugar hoy lo ocupa el opositor Quiles.

Previendo ese escenario, en el oficialismo local confían en hacer una buena elección municipal y recuperar la mayoría en el Concejo, lo que les permitiría designar un presidente propio a partir de la renovación. En ese caso, un peronista completaría los dos años que le restan al mandato de Destéfanis.

A ello se suma otra complicación: si la intendenta ganase la banca nacional, asumiría en diciembre y los concejales electos ingresarían al cuerpo recién a fines de abril del año próximo. Casi medio año donde la sucesión dependerá de la voluntad política de Cambia Mendoza y sus aliados, que podrían negarse a entregar la presidencia, ostentando la mayoría.

Sobre esa posibilidad, también se expresó Quiroga: “Hoy el Justicialismo tiene cuatro concejales propios y seis de la oposición, muy unidos. A lo sumo, podrían meter tres en la próxima elección y quedar con cinco, por lo cual deberán consensuar con la oposición y, como están las cosas en Santa Rosa, la veo una jugada complicada".

“No habría este problema si cada uno cumpliera con la responsabilidad que asumió y ellos tuvieran la mentalidad de terminar el mandato”, sentenció.