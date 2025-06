Fuerte crítica de Cristina Kirchner a la política económica de Javier Milei: qué dijo

También afirmó que la inversión extranjera directa tiene saldo negativo por “1.500 millones de dólares” desde diciembre de 2023 y que el superávit comercial acumulado se esfumó en “turismo emisivo” y “pago de intereses de deuda”.

Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza a Javier Milei por la gestión económica del país, a raíz del último informe del balance cambiario que publicó el pasado viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA). "Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Ni en dólares", escribió la expresidenta desde su prisión domiciliaria. Además, en un tono cargado de indignación, CFK calificó al presidente como "cruel" y "boludo", y advirtió que el Gobierno va "a un callejón sin salida".