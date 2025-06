Elecciones 2025: Santa Fe va a las urnas con la pulseada por Rosario como plato fuerte

Ese antecedente entusiasma a celestes y violetas por igual, quienes avizoran un final cerrado entre ambos. En cualquier caso, ya sea que gane el panperonista Juan Monteverde o Aleart, el intendente Pablo Javkin quedará debilitado en la Legislatura, por lo que se abrirá una nueva etapa política en la ciudad.

Por el contrario, Unidos remarca que será una pelea de tercios y que su edil, Carolina Labayru, está en la conversación central. Labayru sumó en las últimas horas el apoyo explícito de Mauricio Macri. El expresidente grabó un video en el que pide que el próximo 29 de junio "acompañamos a Caro Labayru, a Anita Martínez y al gobernador Maxi Pullaro". "Estoy convencido que Unidos es el mejor equipo para transformar la ciudad. Es con la U", apuntó Macri en un mensaje.

La semana que pasó tuvo a Santa Fe como epicentro de distintas noticias locales con impacto nacional. El miércoles, por caso, Pullaro supervisó un mega operativo policial en el que se realizó el "vaciamiento" de las comisarías rosarinas, trasladando a más de 400 reclusos a la nueva Sub Unidad 4 del Complejo Penitenciario. Se trató un abordaje a una de las agendas más calientes: seguridad. Tanto la gestión provincial como municipal buscan dar una imagen de normalidad de la urbe, luego de años asolada por el crimen organizado. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la celebración por el Día de la Bandera, donde cerca de 200 mil personas festejaron en las calles.

Por otra parte, el gobernador encabezó un scrum provincial a la Corte Suprema, donde participó de una audiencia de conciliación para avanzar en la disputa por la deuda que la ANSES mantiene con el distrito. En concreto, reclama un piso de u$s800 millones. El mandamás llegó a tribunales en compañía de sus antecesores Omar Perotti, del peronismo, y del socialista Antonio Bonfatti, en una muestra de transversalidad y poder político. El resultado de la mediación con el Gobierno nacional fue un impasse de 15 días para avanzar en detalles técnicos de un eventual acuerdo.

Finalmente, este jueves comenzó la colocación de los pilotes del puente Santo Tomé - Santa Fe, un histórico proyecto abandonado por Nación, que finalmente fue absorbido por la jurisdicción litoraleña. Precisamente, la obra pública es otro de los activos con los que la administración local saca pecho, contrastando con el plan motosierra impulsado por la administración libertaria.

En sus cuarteles, avizoran un frente fortalecido el lunes, aunque advierten que inmediatamente comenzarán a trabajar en la convención constituyente, que se inicia el 14 de julio. De cara a octubre, el futuro de Unidos es una incógnita.

El justicialismo, por su parte, apela a que estas elecciones sean el primer peldaño de una renovación pendiente. Tras la derrota del 2023, en las PASO y la constituyente el pan peronista Juan Monteverde consiguió un 22% en toda la provincia, logrando doblar al senador PJ Marcelo Lewandowski (8%), que jugó por fuera. Ahora, Monteverde buscará dar el golpe en su terruño, Rosario. De lograr un triunfo, quedará posicionado como referente natural para disputar la intendencia local en 2027, objetivo de máxima.

Originario del espacio de centroizquierda Ciudad Futura, el dirigente logró aunar el apoyo de las principales tribus celestes, incluyendo al PJ, al Movimiento Evita, a La Cámpora y al Frente Renovador, entre otros.

