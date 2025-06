Flor Destéfanis: "Cristina no dejará de ser líder, tras este golpe que le dieron al pueblo argentino"

"Creo que lo que se ha visto es muy claro, frente aún anuncio de candidatura de Cristina hace una semana. Ahí arrancó todo y terminó con este fallo, haciendo un uso electoral de la justicia, en un país que cada vez sigue afectando más la credibilidad del poder judicial que no resuelve los problemas cotidianos de la gente", sostuvo.

Continuó manifestando la mandataria santarrosina: "Acá estamos escuchando y acompañando y viendo como el poder judicial está haciendo un uso electoral de este tema. De todas formas esto nos viene a unir más que nunca, entendemos realmente que no somos enemigos entre nosotros, hemos venido dirigentes de toda la provincia. No escuchamos a nadie hablar del gobierno frente a lo que está sucediendo con el FMI donde han vuelto a pedir deudas para poder cumplir con lo que le habían impuesto".

"Nos reunimos todos los miembros del partido justicialista de Mendoza en pleno y definimos venir hasta acá y en comunicación directa con miembros del partido en otras provincias, escuchando un poco la reunión que Cristina tuvo esta mañana, donde ella habló sobre todo lo que está pasando en el país y no de lo que quieren que hablemos, nos quedaremos y estaremos en alerta. Lamentablemente a veces hay que tocar fondo para salir adelante" , agregando sobre la interna en el partido

Para finalizar Detéfanis dijo: "Cristina no dejará de ser líder del movimiento, no necesita cargos, seguirá al frente del Partido y no cambiará nada por esta situación en contra del pueblo argentino".