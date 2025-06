La filosa respuesta de Guillermo Francos a las críticas de Cristina: "Desde prisión..."

En declaraciones radiales, Francos defendió el rumbo económico adoptado por la gestión de Javier Milei, y apuntó contra la exmandataria señalando: “ Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda ”.

Las críticas de Cristina que Guillermo Francos salió a responder

La afirmación fue en referencia a los cuestionamientos que Cristina publicó el sábado en su cuenta de X (exTwitter), donde, desde su residencia en Recoleta —donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad—, aseguró que "más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes" y acusó al Gobierno de retener fondos de las provincias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1939054117093036426&partner=&hide_thread=false Che Milei, “economista experto en crecimiento con y sin dinero”...



Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter “presos a todos”… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…



Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien que RESULTADO… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2025

"Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares", escribió la exvicepresidenta.

El posteo cerró con una frase dirigida al presidente Milei: "Ya sabemos que sos cruel. Lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”, en alusión a un reciente comentario del mandatario donde reconocía su "crueldad" hacia los sectores políticos que denomina “kukas” y los empleados públicos.

