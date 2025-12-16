16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Directorio

Más cambios en el oficialismo: renunció el Presidente del Banco Nación

Daniel Tillard comunicó su paso al costado de la entidad bancaria, tras casi dos años en el puesto. Quién lo reemplazará.

Más cambios en el oficialismo: renunció el Presidente del Banco Nación

Más cambios en el oficialismo: renunció el Presidente del Banco Nación

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

Este martes, el Ministerio de Economía informó que el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, decidió dar un paso al costado y dejar su rol en el directorio. La entidad bancaria estará dirigida por el vicepresidente.

Tillard asumió como titular del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023. "Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", indica el comunicado.

Lee además
Banco Nación lanza una promoción sorprendente: ahorrá en artículos para el hogar y construcción
¿Te lo vas a perder?

Banco Nación lanza una promoción sorprendente: ahorrá en artículos para el hogar y construcción
Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
Darío Wasserman daniel tillard banco nación
Darío Wasserman (izq.) reemplazará a Daniel Tillard (der.) en el Banco Nación.

Darío Wasserman (izq.) reemplazará a Daniel Tillard (der.) en el Banco Nación.

Darío Wasserman, quien ejercía como vicepresidente, asumirá en reemplazo de Tillard para "continuar con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2000961945554321868&partner=&hide_thread=false

Día de renuncias en el oficialismo

De acuerdo al comunicado de la cartera que dirige Luis Caputo, "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Este martes durante la mañana, también se conoció la renuncia del titular del ARCA, Juan Pazo. En su reemplazo, asumirá Andrés Edgardo Vázquez, quien venía desempeñándose como director general de la Dirección General Impositiva (DGI).

Temas
Seguí leyendo

Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

Hidrocarburos: Mendoza presentó la licitación de 17 áreas en el Consejo Federal de Inversiones

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 16 de diciembre de 2025

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

LO QUE SE LEE AHORA
Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Las Más Leídas

La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.
Renovación

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

Cornejo y Allasino volvieron a compartir un acto institucional. El terreno para un acuerdo está allanado. video
Elecciones 2026

El "palo" de Cornejo a la oposición para justificar la alianza con el PRO en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados
Congreso

Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

Por Sitio Andino Política
Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas

Por Soledad Maturano