Más cambios en el oficialismo: renunció el Presidente del Banco Nación Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Economía







Este martes, el Ministerio de Economía informó que el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, decidió dar un paso al costado y dejar su rol en el directorio. La entidad bancaria estará dirigida por el vicepresidente.

Tillard asumió como titular del Banco Nación el 26 de diciembre de 2023. "Durante su gestión, 'el banco volvió a trabajar de banco', se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros", indica el comunicado.

Darío Wasserman daniel tillard banco nación Darío Wasserman (izq.) reemplazará a Daniel Tillard (der.) en el Banco Nación. NA Darío Wasserman, quien ejercía como vicepresidente, asumirá en reemplazo de Tillard para "continuar con las políticas que la entidad viene llevando adelante".

De acuerdo al comunicado de la cartera que dirige Luis Caputo, "Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central".

Este martes durante la mañana, también se conoció la renuncia del titular del ARCA, Juan Pazo. En su reemplazo, asumirá Andrés Edgardo Vázquez, quien venía desempeñándose como director general de la Dirección General Impositiva (DGI).