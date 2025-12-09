Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

Distintas entidades bancarias buscan aliviar el bolsillo de sus clientes con promociones activas en rubros como supermercados , indumentaria , farmacias , tecnología , libros y combustibles . A continuación, repasamos las ofertas vigentes en tres bancos con fuerte presencia en Mendoza: Banco Nación , Macro y Patagonia .

Cada entidad cuenta con su propio sistema de promociones, que varía según el rubro, el medio de pago habilitado y las fechas de vigencia. A continuación, un repaso reorganizado por banco y categoría.

Durante diciembre y enero de 2026, la entidad mantiene una serie de promociones que abarcan numerosos rubros. Uno de los beneficios más relevantes es en combustible: 30% de descuento con un reintegro de $15.000 , válido en Shell, Axion e YPF , abonando con Visa crédito o MODO BNA+ .

En farmacias , el banco ofrece 10% de descuento y 3 cuotas sin interés , con un tope de reintegro de $8.000 . Entre las cadenas adheridas en Mendoza se encuentran Del Puente y Farmacity .

En indumentaria, el Banco Nación también sostiene promociones. Comprando en Nike y Dexter con tarjetas de la entidad, es posible pagar en 3, 6 y 9 cuotas sin interés todos los días hasta el 31/12.

Uno de los rubros que más inquieta a los consumidores es el de los supermercados, donde el consumo aún no logra repuntar. El Nación ofrece 30% de descuento para compras en Blow Max, Super A, Coto y Carrefour.

La carne, uno de los productos más castigados por las subas recientes, también tiene beneficios: en carnicerías adheridas como Vaca Negra, se puede acceder a un 30% de descuento abonando con Visa o MODO BNA+.

Descuentos en Banco Macro: súper, electro y librerías

El Banco Macro mantiene beneficios vigentes hasta febrero de 2026 en distintas cadenas de supermercados, entre ellas:

Amalia Express: 25% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope $20.000.

25% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope $20.000. Blow Max: 30% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope $25.000.

30% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope $25.000. Changomas: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025.

hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025. Coto: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025.

En el rubro electrodomésticos y tecnología, el banco ofrece 15 cuotas sin interés todos los días hasta el 15/12 en tiendas como Cetrogar, Frávega, Megatone y Naldo.

En librerías, la entidad dispone de 3 cuotas sin interés todos los días en Yenny.

Banco Patagonia: foco en supermercados y combustible

El Banco Patagonia concentra sus beneficios en dos rubros de fuerte demanda: compras del hogar y movilidad.

Supermercados

Carrefour: 20% los miércoles hasta el 31/12/2025. Tope $12.500.

20% los miércoles hasta el 31/12/2025. Tope $12.500. Changomás: 15% los jueves hasta el 31/12/2025. Tope $10.000.

Combustible

Estaciones adheridas: 20% con reintegro de $7.500 todos los jueves hasta el 31/12/2025, abonando con Visa.

En un contexto de caída del consumo y suba persistente de precios, los bancos buscan incentivar la actividad comercial en el último tramo del año. Las promociones funcionan como un alivio —aunque sea acotado— durante un mes en el que los gastos tienden a incrementarse.