Diciembre comenzó con aumentos y la carne no es la excepción: a qué precio se consigue el kilo

El último mes del año suele llegar con aumentos en alimentos y productos esenciales. La carne es uno de los rubros más golpeados: en los últimos dos meses acumuló subas pronunciadas . Por eso, cada vez más consumidores y comercios aseguran que las elecciones se vuelcan hacia el pollo y cerdo , que presentan valores más accesibles.

A principios de noviembre, la carne aumentó entre 8% y 10% . Un trabajador de la carnicería Rizzo indicó a Noticiero Andino que el kilo de blanda subió $1.200 (de $9.500 a $10.800). El asado pasó de $14.000 a $15.500 . Esto ocurría hace apenas un mes… pero, ¿qué pasa a inicios de diciembre?

De acuerdo con el relevamiento realizado por este medio, los aumentos continúan . El Mercado Central y las carnicerías de la zona fueron el punto de referencia. Allí, aun con precios más convenientes que en una carnicería de barrio, los cortes de carne vacuna no escaparon a las subas.

En el Mercado Central, por ejemplo, la tapa de lomo se ubica en $13.990 y la molida especial casi en $14.000, cuando a mitad de año estaba a $9.800. La tapa de asado hoy cuesta $15.990, es decir, $490 más que a principios de noviembre.

Cuánto cuesta la carne en Mendoza en diciembre 2025

En el Mercado Central, la mayoría de los negocios no exhibía precios en sus pizarras, sino en hojas impresas bajo el título “oferta del día”. Es decir, no hay garantía de que estos valores se mantengan a lo largo del mes.

Algunos precios relevados a la fecha son:

Tapa de asado: $15.990

Costeletas: $14.500

Asado criollo: $7.990

Peceto: $14.990

Tapa de lomo: $13.990

Bola de lomo (pieza): $12.500

Cuadrada: $13.990

Cuadril (pieza): $15.990

Molida especial: $13.900

Sin embargo, estos valores difieren en carnicerías de Guaymallén o Godoy Cruz. En un local de Guaymallén, el filete —uno de los cortes más caros— está a $24.800, cuando un mes atrás costaba $21.500. En otra carnicería de barrio, el lomo trepó a $13.000.

Esta variación responde a las posibilidades de cada comercio. Cadenas como Granja Benedetti o Rizzo pueden mantener precios más competitivos por su trayectoria ganadera, mientras que negocios más pequeños dependen de compras mayoristas o proveedores tercerizados.

El pollo y el cerdo, entre las opciones más elegidas

El consumo de pollo y cerdo creció durante el año, impulsado principalmente por sus precios, que se mantuvieron más estables que los de la carne vacuna.

En el Mercado Central, los valores del pollo son:

Pollo entero (kg): $4.300

Medios traseros: $4.480

Pechuga: $8.400

Pata muslo: $6.300

Alitas: $3.500

Milanesa de pollo (kg): $10.500

En cuanto al cerdo, sigue siendo elegido por su versatilidad y su relación precio-calidad. El matambre de cerdo se consigue por $16.000, el vacío de cerdo por $7.900 y la bondiola por $8.500.