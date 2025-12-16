"No se puede estar en contra de una actividad lícita": la defensa oficial de PSJ Cobre Mendocino

Luego de la aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura provincial, que renovó el debate por la minería, el dirigente de Activá Pro y delegado de la Zona Sur del Ministerio de Producción , Andrés Vavrik , expresó una firme defensa de la reciente ley y aseguró que se trata de un avance clave para el desarrollo económico.

En diálogo con Noticiero Andino , el funcionario remarcó que el proyecto está encuadrado en la Ley 7722 , norma que definió como “muy cara a los sentimientos de los alvearenses”, y afirmó que “veinte años después (de su sanción) se podrá desarrollar la actividad con los resguardos que todos pretendíamos” .

Vavrik reconoció que el debate genera posiciones encontradas, pero consideró que es parte de un proceso lógico. “ Como todo cambio, siempre va a haber gente a favor y gente en contra, y es esperable ”, señaló, aunque insistió en que desde la mirada local el proyecto cuprífero representa una oportunidad.

Embed - “NO SE PUEDE ESTAR EN CONTRA DE UNA ACTIVIDAD LÍCITA”

“ Creemos que es un avance para una industria lícita . Es un proyecto que está totalmente encuadrado en la Ley 7722”, subrayó, al tiempo que recordó que debieron pasar casi dos décadas para que los avances tecnológicos y el contexto económico hicieran viable una iniciativa de este tipo en Mendoza.

Según explicó, el crecimiento del precio del mineral y la modernización de los procesos permitieron adaptar el proyecto a las restricciones que impone la normativa ambiental vigente.

votacion PSJ Cobre Mendocino PSJ Cobre Mendocino fue aprobado por amplia mayoría en la Legislatura.

Orgullo local y vigencia plena de la Ley 7722

Desde una mirada estrictamente alvearense, Vavrik sostuvo que el proceso debería ser motivo de orgullo. “Tendríamos que estar muy orgullosos de lo que se ha logrado”, afirmó, y planteó que si bien hubo un retraso en el progreso, se cumplió el objetivo que la comunidad reclamó en su momento.

“No se ha modificado la Ley 7722, tiene plena vigencia. Se prohibieron determinadas sustancias y se adaptaron los procesos, y eso finalmente se logró”, remarcó.

En ese sentido, destacó que el proyecto San Jorge utilizará un sistema de flotación moderno, con muy bajo consumo de agua y sin el uso de los químicos prohibidos por la ley, lo que permite su desarrollo dentro del marco legal.

Vavrik puso especial énfasis en el impacto económico que podría tener la minería en el Sur provincial. “En épocas como esta, todo lo que sea progreso y trabajo es bienvenido”, señaló, y llamó a enfocarse en cómo las pymes, las empresas y los vecinos pueden encontrar nuevas oportunidades laborales.

Recordó que la economía de General Alvear tiene hoy una fuerte dependencia de la industria petrolera, cuyos salarios sostienen gran parte del consumo local. “Eso permite mantener cierto nivel económico, y es importante pensar en sumar actividades que refuercen ese esquema”, explicó.

Para el funcionario, la minería viene a ampliar la matriz productiva de Mendoza, generando empleo en blanco y mejores salarios, siempre que se desarrolle de manera sustentable.

Embed - Honorable Cámara de Senadores: sesión de tablas 09/12/2025

Ambiente, convivencia y minería

Frente a las críticas ambientales, Vavrik sostuvo que el debate es válido y necesario, pero pidió evitar posiciones extremas. “Todos queremos el medio ambiente, todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos”, expresó, tanto quienes apoyan la minería y el petróleo como quienes se oponen.

“Lo importante es que las industrias convivan y que se respete la normativa, como se está haciendo actualmente”, insistió, y remarcó que no se puede estar en contra de una actividad lícita.

Incluso apeló a ejemplos cotidianos para reforzar su postura. “Vivimos rodeados de productos de la minería desde que nos despertamos hasta que nos acostamos”, dijo, y recordó que muchos reclamos se realizan desde teléfonos celulares fabricados con minerales como litio, cobre y oro.

Democracia, institucionalidad y controles

Finalmente, Vavrik destacó que el proyecto llevó casi un año de discusión en la Legislatura, pasó por comisiones y se debatió en un contexto electoral reciente. “La gran mayoría de los mendocinos eligió a los representantes del frente que impulsó estos proyectos”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, consideró que la aprobación forma parte del pleno ejercicio de la democracia. “Los legisladores se han expresado y las urnas dieron el aval”, afirmó, y llamó a confiar en el funcionamiento institucional.

“Una institucionalidad fuerte va a permitir buenos controles y una actividad regulada como corresponde”, concluyó, al tiempo que reconoció que existe un miedo legítimo en parte de la sociedad, muchas veces vinculado a la falta de información.