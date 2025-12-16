La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Superior , resolvió aprobar el nuevo plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Diseño de Indumentaria, Textil y Accesorios . La medida implica una significativa actualización de la oferta educativa en la provincia de Mendoza , buscando alinear la formación con las demandas actuales del sector productivo.

Tal como viene realizando la cartera conducida por Tadeo García Zalazar con otras carreras técnicas, el plan de estudios renovado, que ahora pasa a otorgar el título de Diseñador de Indumentaria, Textil y Accesorios , presenta cambios sustanciales en su estructura y duración, impulsando la salida laboral inmediata.

Una de las principales novedades es la reducción del tiempo de cursado . La carrera, que anteriormente duraba tres años, se completará ahora en dos años y medio , manteniendo intacta la carga horaria total.

Mariela Ramos, directora de Educación Superior, explicó que esta modificación responde a las nuevas tendencias en las carreras técnicas que solicitan formaciones iniciales más cortas. “Hemos logrado reducir el tiempo, algo que las nuevas tendencias en las carreras técnicas están solicitando, formaciones iniciales más cortas”, señaló la funcionaria.

Enfoque moderno y empleabilidad temprana

La reformulación se enfoca en dar respuesta a las transformaciones sufridas por el sector, incluyendo la incorporación de tecnología, nuevos materiales y procesos de producción.

Ramos destacó que el nuevo diseño fortalece la empleabilidad temprana y la vinculación con el sector productivo y emprendedor. Para ello, se han incorporado:

Herramientas digitales y documentación técnica: elementos totalmente novedosos que no estaban presentes en el plan anterior.

Prácticas progresivas: el diseño tiene un enfoque aplicado desde el inicio, con prácticas articuladas con el entorno profesional.

Contenidos actualizados: se incluyen temas cruciales como tendencias, ergonomía, costos y gestión, orientados directamente a la práctica profesional real.

Implementación y alcance jurisdiccional

El plan de estudio tiene carácter jurisdiccional y será implementado en los institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada de las regiones Centro, Norte, Sur, Este y Valle de Uco de Mendoza.

La disposición establece que, para la implementación de esta oferta educativa, los institutos deberán contar con la autorización previa de la Dirección de Educación Superior. Los y las estudiantes provenientes de escuelas secundarias técnicas podrán ingresar directamente a 2° año de la carrera en el ciclo lectivo 2026 mediante el sistema de créditos.

Esta medida se enmarca en la finalidad de la educación superior de proporcionar formación de alto nivel que atienda tanto a las expectativas de la población como a los requerimientos del sistema productivo y la estructura cultural de la Nación.