16 de diciembre de 2025
Cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza durante las Fiestas

A días de las fiestas, los bancos redefinen su esquema de trabajo. Qué resolvió el BCRA y cómo impactará en la provincia de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Se acercan las fiestas de fin de año y, como ocurre cada diciembre, surgen dudas sobre el funcionamiento de los bancos. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó asueto para el 24 y el 31 de diciembre, una medida que impactará también en la atención bancaria en la provincia de Mendoza.

Asueto bancario por Navidad y Año Nuevo

Según informó el BCRA, su Directorio resolvió otorgar asueto a su personal los días 24 y 31 de diciembre, fechas en las que se celebran Nochebuena y el último día del año. Además, la entidad invitó a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar el mismo criterio.

También el organismo recomendó a los clientes que ante la falta de atención al personal operen por medio de home banking, apps y cajeros automáticos. Además, se podrá extraer dinero en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos.

En este marco, es recomendable resolver trámites que requieran presencialidad con anticipación a las fechas festivas.

El Banco Central dispuso asueto para los días 24 y 31 de diciembre.

Qué pasará con los bancos en Mendoza

Sitio Andino consultó a Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria Mendoza, sobre el alcance en la provincia de la decisión adoptada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien confirmó que no habrá actividad financiera durante esas jornadas.

“Ayer fue un día con mucha información relacionada a los asuetos del 24 y el 31 y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional disparó una tendencia”, explicó Giménez.

Y precisó: “Casi al final de nuestra jornada, a mitad de la jornada de la City porteña, el Banco Central dispuso asueto para sus trabajadores los días 24 y 31, e invitó a las entidades financieras a adoptar el mismo criterio”.

Adhesión de los bancos el 24 y 31 de diciembre

Según indicó el dirigente sindical, la adhesión fue rápida y generalizada. “A la tarde ya empezaron a aparecer los comunicados oficiales de las oficinas de relaciones institucionales de los bancos diciendo que adherían a lo sugerido por el Banco Central”, señaló.

En ese sentido, enumeró: “Desde el Banco Galicia, el Banco Credicoop, el Banco Comafi, bancos de distintas pertenencias ya se han pronunciado” y afirmó: “Estaríamos en condiciones de asegurar que el 24 y el 31 no va a haber actividad financiera”, por lo que no habrá atención al público en esas fechas.

De esta manera, en Mendoza —al igual que en el resto del país— los bancos no abrirán el 24 ni el 31 de diciembre, ni tampoco el 25 y el 1° de enero, por corresponder a feriados nacionales. Ante este escenario, se recomienda a los usuarios organizarse con antelación y utilizar los canales electrónicos disponibles para realizar operaciones bancarias.

