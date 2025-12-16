16 de diciembre de 2025
Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

La edición 3331 del Quini 6 pone en juego otro increíble pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta cuándo podés hacer tu jugada.

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.

 Por Luis Calizaya

Este miércoles 17 de diciembre se desarrollará el sorteo N° 3331 del Quini 6, que tiene un pozo estimado de 5.300 millones de pesos. El concurso se llevará adelante a las 21.15 y puede seguirse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini 6, sorteo Nº 3330 del 14 de diciembre, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos; así como en la modalidad Siempre Sale.

Lee además
El Quini 6 sortea $5.300 millones este miércoles 17 de diciembre.
Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

sorteo 14-12-25
El Quini 6 sortea un pozo espectacular de 5.300 millones de pesos este miércoles 17 de diciembre.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Quini 6 de este miércoles 17 de diciembre?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el mismo miércoles a las 19 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

