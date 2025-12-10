11 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quini 6: de dónde es y qué descuento sufrirá el ganador de los 4 mil millones de este miércoles

Acertó los seis números de "La Segunda" y se adjudicó un pozo descomunal de $4.150.283.665,50, aunque el fisco le retendrá un importante porcentaje. A qué números jugó.

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 4 mil millones en el Quini 6.

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 4 mil millones en el Quini 6.

 Por Luis Calizaya

El sorteo 3329 del Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre dejó un nuevo millonario en Argentina, quien acertó todos los números de la modalidad “La Segunda” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una importante suma, que supera los 4 mil millones de pesos.

El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia N° 009321-000, Nº 000190-000, ubicada en la localidad de Berón de Astrada, de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes; y se hizo acreedor de un pozo de $4.150.283.665,50.

Lee además
resultados del quini 6 hoy miercoles 10 de diciembre: numeros ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
El Quini 6 sortea otro pozo millonario este miércoles 10 de diciembre.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el impresionante pozo para el sorteo de este miércoles 10 de diciembre

Los números de la fortuna fueron 08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32. Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva, que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con $2.992.354.522,83. En tanto que la agencia se llevará $45.899.757,26.

Cuál es el pozo estimado para el próximo sorteo del Quini 6, del 14 de diciembre

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3330 del próximo domingo 14 de diciembre será de $4.950.000.000.

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

pozo 14-12
Se viene otro pozo espectacular del Quini 6 el domingo 14 de diciembre.

Se viene otro pozo espectacular del Quini 6 el domingo 14 de diciembre.

Todos los ganadores del sorteo 3329 del Quini 6 del miércoles 10 de diciembre

  • Tradicional

03 - 05 - 12 - 24 - 29 - 41

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.757.459.222 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 52 ganadores, que se llevarán $530.371,30 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.254 ganadores, que se llevarán $3.670,72 cada uno.

  • La Segunda

08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32

En esta oportunidad hubo un ganador, que se llevó un pozo de $4.150.283.665,50. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº 000190-000, con domicilio en la localidad de Berón de Astrada, de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

Con 5 aciertos hubo 144 ganadores, que se llevarán $191.522,97 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 4.808 ganadores, que se llevarán $2.500 cada uno.

  • Revancha

01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $500.000.000 para el próximo sorteo.

  • Siempre Sale Quini 6

05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43

Hubo 30 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $8.245.948,50 cada uno.

  • Pozo Extra

01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41

Hubo 999 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $130.130,13 cada uno.

Quini 6 pesos logo
Un jugador del Quini 6 se llevó un pozode más de 4 mil millones de pesos este miércoles 10 de diciembre.

Un jugador del Quini 6 se llevó un pozode más de 4 mil millones de pesos este miércoles 10 de diciembre.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

Temas
Seguí leyendo

¿A qué números jugó y cuánto dinero se llevó realmente el ganador del mega Quini 6 del 7 de diciembre?

Se viene otro pozo increíble del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de diciembre: números ganadores del sorteo 3328

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 7 de diciembre

El Quini 6 acumula un nuevo pozo histórico de $16.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Quini 6: de cuánto es el enorme e inédito pozo para el sorteo de este miércoles 3 de diciembre

Se viene otro pozo récord del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números, según los últimos sorteos?

LO QUE SE LEE AHORA
resultados del quini 6 hoy miercoles 10 de diciembre: numeros ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Las Más Leídas

Joaquín y su mamá Sandra video
Rifa solidaria

Una familia de San Rafael sorteará su camioneta para que su hijo pueda realizarse una compleja cirugía

Por qué Betular no apareció en MasterChef Celebrity y quién fue el famoso chef que lo reemplazó video
Sorpresa

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 10 de diciembre: números ganadores del sorteo 3329

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

Maipú se prepara para la cuarta edición del Festival del Vacío a la Llama
Fiesta gastronómica

Vuelve el Festival del "Vacío a la Llama": más de 40 equipos competirán en Maipú

Te Puede Interesar

El cierre de empresas y comercios uno de los factores de la caída de la recaudación
Economía 2025

Caída de recaudación, recesión y fragilidad financiera: radiografía económica de fin de año

Por Marcelo López Álvarez
Tras un largo viaje, la líder opositora venezolana arribó a la capital de Noruega.
Nobel de la Paz

Video: Corina Machado reapareció en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

Por Sitio Andino Mundo
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas
Barrio Santa Rita

Explosión y grave incendio en Guaymallén: un hombre quedó internado en grave estado

Por Carla Canizzaro