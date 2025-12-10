Quini 6: de dónde es y qué descuento sufrirá el ganador de los 4 mil millones de este miércoles

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 4 mil millones en el Quini 6.

El sorteo 3329 del Quini 6 de este miércoles 10 de diciembre dejó un nuevo millonario en Argentina , quien acertó todos los números de la modalidad “La Segunda” del popular juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe. Se hizo acreedor de una importante suma, que supera los 4 mil millones de pesos .

El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia N° 009321-000 , Nº 000190-000 , ubicada en la localidad de Berón de Astrada, de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes ; y se hizo acreedor de un pozo de $4.150.283.665,50 .

Los números de la fortuna fueron 08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32 . Cabe destacar que el ganador sufrirá un descuento por percepción impositiva , que corresponde al 31% sobre el 90 por ciento del premio. Es decir que, del monto total, el apostador se quedará con $2.992.354.522,83 . En tanto que la agencia se llevará $45.899.757,26 .

Desde la Lotería de Santa Fe informaron que el pozo estimado para el sorteo 3330 del próximo domingo 14 de diciembre será de $4.950.000.000 .

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $2.500 (Tradicional y La Segunda $1.250 + Revancha $625 + Siempre Sale $625). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

Todos los ganadores del sorteo 3329 del Quini 6 del miércoles 10 de diciembre

Tradicional

03 - 05 - 12 - 24 - 29 - 41

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $2.757.459.222 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 52 ganadores, que se llevarán $530.371,30 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 2.254 ganadores, que se llevarán $3.670,72 cada uno.

La Segunda

08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32

Con 5 aciertos hubo 144 ganadores, que se llevarán $191.522,97 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 4.808 ganadores, que se llevarán $2.500 cada uno.

Revancha

01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $500.000.000 para el próximo sorteo.

Siempre Sale Quini 6

05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43

Hubo 30 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $8.245.948,50 cada uno.

Pozo Extra

01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41

Hubo 999 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $130.130,13 cada uno.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.