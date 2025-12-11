11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Grave accidente en Lavalle: un niño fue atropellado tras una peligrosa maniobra y permanece internado

El menor fue atropellado cuando un hombre realizó marcha atrás con su camioneta en Lavalle. Fue traslado de urgencia al hospital Notti.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un menor de dos años resultó gravemente herido durante la tarde de este jueves tras un accidente vial ocurrido en Las Violetas, Lavalle. El hecho se produjo cuando un hombre realizó una maniobra de marcha atrás a bordo de una camioneta Ford y embistió al niño. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Notti bajo un importante operativo sanitario.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 15:20 en una finca ubicada sobre calle Eugenio Montenegro. El conductor, identificado como Benjamín C., de 32 años, atropelló accidentalmente al menor mientras realizaba la maniobra.

Los padres trasladaron inmediatamente al niño a la guardia del hospital Domingo Sícoli, donde el personal médico lo examinó y diagnosticó "politraumatismos con posible fractura de pelvis e impotencia funcional del miembro superior derecho".

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti. El menor fue llevado en ambulancia, acompañado por su madre y escoltado por un operativo de seguridad del CEO, que incluyó un cordón de custodia sanitaria.

El niño llegó sin complicaciones al nosocomio, donde continuará recibiendo atención médica especializada.

lavalle, accidente vial
En la causa interviene el Dr. Peñaranda, de la Oficina Fiscal Las Heras – Lavalle, quien ordenó la actuación de policía científica sobre la camioneta. Además, se le realizó un test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.

