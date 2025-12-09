9 de diciembre de 2025
General Alvear: intentaba cruzar la ruta con su bicicleta y murió atropellado en Bowen

Un hombre de 38 años murió al ser atropellado mientras cruzaba la Ruta 188 en Bowen. La víctima del accidente vial llevaba su bicicleta a pie.

General Alvear: una Ford Ranger atropelló y mató a un hombre en Bowen.

Un hombre murió este sábado por la noche en Bowen, General Alvear, luego de ser atropellado mientras cruzaba la Ruta Nacional 188 con su bicicleta a la par. El siniestro fue protagonizado por una camioneta que circulaba de oeste a este y cuyo conductor dio alcoholemia negativa.

General Alvear: un hombre murió al ser embestido cuando cruzaba la Ruta 188

El hecho ocurrió alrededor de las 21.21 en la Ruta Nacional 188, entre calle 16 y 18 de Bowen, en jurisdicción de la Comisaría 46°. Según la información oficial, Néstor Aníbal Ávila, de 38 años, intentaba cruzar la ruta a pie mientras llevaba a su lado una bicicleta antigua de color azul.

En ese momento fue embestido por una Ford Ranger, conducida por un ciudadano de apellido Lucero, de 30 años, quien circulaba de oeste a este. Por circunstancias que aún se tratan de establecer, se produjo el impacto que terminó con la vida del peatón.

Minutos después arribó una ambulancia del Centro de Salud de Bowen, donde personal policial constató el fallecimiento de Ávila en el lugar. Debido a la gravedad del hecho, intervino el Ayudante Fiscal Mauro Jeréz, quien dispuso la labor de Policía Científica, el secuestro de los rodados involucrados y los procedimientos de rigor.

Además, se realizó el dosaje de alcohol en sangre al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue 0.00 g/l, según confirmaron las autoridades. La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y continúa bajo investigación.

