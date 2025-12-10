General Alvear: la familia de Gonzalo Aset reclama justicia a nueve meses del accidente

A nueve meses del fatal accidente vial que terminó con la vida de Gonzalo Nidoriz Aset en General Alvear , su familia llevará adelante una marcha este martes a las 20.30 en la principal avenida del departamento. Pablo Aset , tío del joven, convocó a toda la comunidad a acompañar la movilización.

La familia atraviesa un profundo sentimiento de impotencia tras conocerse que la Justicia otorgó la libertad condicional a Joaquín Bajo , el hombre que causó el accidente y que atropelló y mató al joven ciclista el pasado 4 de marzo. " El pedido es que el juez nos diga por qué tomó la decisión de dejarlo libre , sabiendo la carátula que tiene y el trabajo del fiscal que es excelente", afirmó a Noticiero Andino Pablo Aset .

Y agregó: " el Juez considera que es excesivo el trabajo que ha hecho el fiscal , tanto como en la carátula como en el expediente, asique queremos que se nos dé una respuesta a eso".

Gonzalo, futbolista del Club Ferro Carril Oeste de General Alvear , falleció el mismo día en que celebraba su cumpleaños número 24 . El joven circulaba en bicicleta por Diagonal Pellegrini , a unos 500 metros de las "Cinco Esquinas", cuando fue atropellado desde atrás por una Toyota Hilux .

Al conductor del vehículo, también de 24 años, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,13 g/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido por ley (0,5 g/l). Quedó aprehendido en la Comisaría 14ª y la causa fue caratulada como "averiguación homicidio culposo".

La familia denuncia irregularidades en el proceso y dificultades para acceder a información."Hay tantas cosas que están enredadas y que no logramos resolver. Mi hermana está a la espera de un llamado del fiscal para tener más novedades", señaló Aset.

También afirmó que hubo una audiencia en la que no se les permitió ingresar, aunque el fiscal les expresó que "también quiere que se haga justicia".

Finalmente, el tío del joven remarcó: "Nosotros queremos que este chico vaya preso como tiene que ser. Pedimos que se haga justicia, que se cumpla de una vez por todas".