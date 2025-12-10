Accidente vial Guaymallén: una niña de un año murió tras ser atropellada por un repartidor

Ocurrió en el interior de una fisca en Colonia Segovia

Una niña de un año perdió la vida tras un trágico accidente vial en Colonia Segovia, Guaymallén. El lamentable suceso ocurrió cuando un repartidor de soda, que conducía una camioneta en marcha atrás, terminó arrollando a la menor. En el caso interviene el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, quien ya dispuso las primeras medidas.

Cómo ocurrió el lamentable accidente en Guaymallén El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en calle Milagros al 7375, cuando un repartidor se disponía a salir de una finca a bordo de una camioneta Nissan. En ese momento, el conductor, identificado como Jonathan B., de 31 años, realizó una maniobra en reversa y atropelló a la niña.

La familia trasladó de inmediato a la menor al Microhospital de Puente de Hierro, donde fue atendida por personal médico. Tras la revisión, los profesionales constataron su fallecimiento.

accidente vial, guaymallén Desde la Oficina Fiscal se ordenó la aprehensión del conductor y su posterior traslado a la sede judicial Desde la Oficina Fiscal se ordenó la aprehensión del conductor y su posterior traslado a la sede judicial. En paralelo, Policía Científica trabaja en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del accidente.