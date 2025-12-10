10 de diciembre de 2025
Accidente vial Guaymallén: una niña de un año murió tras ser atropellada por un repartidor

La menor fue arrollada por una camioneta que circulaba en reversa en una finca en Guaymallén. El fiscal Fernando Giunta investiga las circunstancias del hecho.

 Por Carla Canizzaro

Una niña de un año perdió la vida tras un trágico accidente vial en Colonia Segovia, Guaymallén. El lamentable suceso ocurrió cuando un repartidor de soda, que conducía una camioneta en marcha atrás, terminó arrollando a la menor. En el caso interviene el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, quien ya dispuso las primeras medidas.

Cómo ocurrió el lamentable accidente en Guaymallén

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 en calle Milagros al 7375, cuando un repartidor se disponía a salir de una finca a bordo de una camioneta Nissan. En ese momento, el conductor, identificado como Jonathan B., de 31 años, realizó una maniobra en reversa y atropelló a la niña.

La familia trasladó de inmediato a la menor al Microhospital de Puente de Hierro, donde fue atendida por personal médico. Tras la revisión, los profesionales constataron su fallecimiento.

Desde la Oficina Fiscal se ordenó la aprehensión del conductor y su posterior traslado a la sede judicial. En paralelo, Policía Científica trabaja en el lugar para determinar con precisión las circunstancias del accidente.

