11 de diciembre de 2025
Exceso de velocidad

Accidente en Ruta 7: un camión volcó en solitario y el conductor resultó herido

El accidente vial en Ruta 7 ocurrió cuando el camión de origen chileno perdió el control por el viento y por exceso de velocidad. El conductor es argentino.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió traumatismos graves

 Por Carla Canizzaro

Un accidente vial se registró durante la tarde de este jueves en la Ruta 7, a la altura de la conocida curva del tiempo. Un camión volcó en solitario y su conductor, un hombre de nacionalidad argentina, resultó herido. En el lugar trabajó personal policial, Gendarmería y GUM del departamento de Las Heras.

Pérdida de control por la velocidad y el viento

Según informaron fuentes oficiales, el conductor circulaba a alta velocidad y, debido a las fuertes ráfagas de viento presentes en la zona, perdió el dominio del rodado, de patente chilena, lo que provocó que colisionara contra el cerro.

accidente vial, ruta 7, camión
El conductor circulaba a alta velocidad

El hombre viajaba en sentido Oeste–Este cuando ocurrió el siniestro. Como consecuencia del impacto, sufrió traumatismos graves.

Operativo en la zona y recomendaciones

En la zona trabajaron Gendarmería, el GUM y la Policía de Mendoza para ordenar el tránsito y asegurar el área.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones, especialmente en sectores de montaña, donde los cambios climáticos frecuentes afectan la visibilidad y la adherencia sobre la calzada.

Por Carla Canizzaro