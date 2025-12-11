Accidente en Ruta 7: un camión volcó en solitario y el conductor resultó herido

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió traumatismos graves

Por Carla Canizzaro







Un accidente vial se registró durante la tarde de este jueves en la Ruta 7, a la altura de la conocida curva del tiempo. Un camión volcó en solitario y su conductor, un hombre de nacionalidad argentina, resultó herido. En el lugar trabajó personal policial, Gendarmería y GUM del departamento de Las Heras.

Pérdida de control por la velocidad y el viento Según informaron fuentes oficiales, el conductor circulaba a alta velocidad y, debido a las fuertes ráfagas de viento presentes en la zona, perdió el dominio del rodado, de patente chilena, lo que provocó que colisionara contra el cerro.

accidente vial, ruta 7, camión El conductor circulaba a alta velocidad El hombre viajaba en sentido Oeste–Este cuando ocurrió el siniestro. Como consecuencia del impacto, sufrió traumatismos graves.

Operativo en la zona y recomendaciones En la zona trabajaron Gendarmería, el GUM y la Policía de Mendoza para ordenar el tránsito y asegurar el área.

Camion chileno ,chofer argentino.Alcoholemia 0.

sentido O a E antes de llegar a la curva del tiempo pierde dominio colisiona contra el cerro.Trabaja Policía, Gendarmeria G.U.M Las Heras pic.twitter.com/MkICwum81o — OSVALDO (@VALLEOVA) December 11, 2025 Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las precauciones, especialmente en sectores de montaña, donde los cambios climáticos frecuentes afectan la visibilidad y la adherencia sobre la calzada.