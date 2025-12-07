Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un nuevo accidente vial se registró en las inmediaciones de Horcones , en alta montaña , donde un auto colisionó de atrás a una camioneta que se detuvo en la ruta . El hecho fue el tercero en las últimas horas y movilizó a distintas fuerzas de seguridad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la zona de Horcones , donde una camioneta se encontraba detenida entre la banquina y la calzada . En ese momento, un auto que circulaba por el corredor impactó de atrás, generando un choque por alcance que dejó como saldo politraumatismos leves en los involucrados.

récord en fallecidos Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Tras el aviso, trabajaron en el lugar efectivos de la Gendarmería Nacional , Policía y el equipo de la G.U.M. Las Heras , que forman parte del operativo por el fin de semana largo en alta montaña. Ambos conductores fueron sometidos al dosaje de alcohol , con resultados de 0.0 g/L .

Durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, se produjeron dos vuelcos : un camión de transporte y un vehículo particular. El primer caso tuvo lugar alrededor de las 21 horas, a la altura del kilómetro 1207. Allí, el rodado que transportaba 30 mil kilos de bananas hacia Brasil volcó por motivos que aún no se determinan. El temporal también habría dificultado la conducción en esa zona de Ruta 7.

Un choque por alcance dejó lesionados en durante la madrugada en zonas de alta montaña.

Afortunadamente, el conductor de 43 años -que trabaja para la empresa de transporte Río Colorado- no sufrió lesiones de gravedad y no presentaba alcohol en sangre. En el hecho intervino personal de la Comisaría 23°, Gendarmería Nacional y del GUM Las Heras.

accidente alta montaña vuelco El camión que transportaba 30 mil kilos de bananas y volcó a la altura del kilómetro 1207. Foto: VALLEOVA / X.

El segundo siniestro vial tuvo como protagonistas a una pareja de 34 años. En el kilómetro 1165, el Peugeot 307 gris en el que viajaban volcó hacia la banquina y quedó con las ruedas hacia arriba. Tanto el conductor como la acompañante fueron asistidos por personal policial y trasladados hacia el Hospital de Uspallata. En el nosocomio se les diagnosticó politraumatismos leves.

Las fuerzas de seguridad continuan con los controles en la zona del Hotel Uspallata y el Corredor Bioceánico, donde el tránsito se mantuvo con precaución debido al clima parcialmente nublado. En tanto, el Paso Internacional Los Libertadores permanece habilitado las 24 horas, con poco movimiento en los complejos aduaneros.