7 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Tercer accidente en alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones

Un auto chocó por alcance a una camioneta detenida entre la banquina y la calzada en alta montaña. Ambos conductores dieron negativo en alcoholemia.

Alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones.

Alta montaña: un auto impactó a una camioneta detenida en Horcones.

Foto: VALLEOVA / X.

Otro choque en alta montaña: auto colisionó contra una camioneta en Horcones

El siniestro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana en la zona de Horcones, donde una camioneta se encontraba detenida entre la banquina y la calzada. En ese momento, un auto que circulaba por el corredor impactó de atrás, generando un choque por alcance que dejó como saldo politraumatismos leves en los involucrados.

Tras el aviso, trabajaron en el lugar efectivos de la Gendarmería Nacional, Policía y el equipo de la G.U.M. Las Heras, que forman parte del operativo por el fin de semana largo en alta montaña. Ambos conductores fueron sometidos al dosaje de alcohol, con resultados de 0.0 g/L.

Un choque por alcance dejó lesionados en durante la madrugada en zonas de alta montaña.

Un choque por alcance dejó lesionados en durante la madrugada en zonas de alta montaña.

Durante la noche del sábado y primeras horas del domingo, se produjeron dos vuelcos: un camión de transporte y un vehículo particular. El primer caso tuvo lugar alrededor de las 21 horas, a la altura del kilómetro 1207. Allí, el rodado que transportaba 30 mil kilos de bananas hacia Brasil volcó por motivos que aún no se determinan. El temporal también habría dificultado la conducción en esa zona de Ruta 7.

Afortunadamente, el conductor de 43 años -que trabaja para la empresa de transporte Río Colorado- no sufrió lesiones de gravedad y no presentaba alcohol en sangre. En el hecho intervino personal de la Comisaría 23°, Gendarmería Nacional y del GUM Las Heras.

El camión que transportaba 30 mil kilos de bananas y volcó a la altura del kilómetro 1207.

El camión que transportaba 30 mil kilos de bananas y volcó a la altura del kilómetro 1207.

El segundo siniestro vial tuvo como protagonistas a una pareja de 34 años. En el kilómetro 1165, el Peugeot 307 gris en el que viajaban volcó hacia la banquina y quedó con las ruedas hacia arriba. Tanto el conductor como la acompañante fueron asistidos por personal policial y trasladados hacia el Hospital de Uspallata. En el nosocomio se les diagnosticó politraumatismos leves.

Las fuerzas de seguridad continuan con los controles en la zona del Hotel Uspallata y el Corredor Bioceánico, donde el tránsito se mantuvo con precaución debido al clima parcialmente nublado. En tanto, el Paso Internacional Los Libertadores permanece habilitado las 24 horas, con poco movimiento en los complejos aduaneros.

