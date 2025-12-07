7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Temporal en Mendoza

Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

La Ruta 7 registró aludes, obstrucción total de calzada y vehículos volcados. Autoridades trabajan en el despeje y recomiendan extrema precaución al transitar.

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña.

Foto: VALLEOVA / X.
 Por Celeste Funes

La noche del sábado y madrugada del domingo dejó una secuencia de incidentes en la alta montaña mendocina, donde el mal tiempo provocó aludes, vuelcos y desprendimientos en distintos tramos de la Ruta 7, corredor clave hacia el Paso Internacional Los Libertadores.

Tras varios aludes y dos vuelcos, se activaron operativos de emergencia en alta montaña

Según reportes de Defensa Civil, hasta las 7 de la mañana se registraron cuatro aludes que afectaron la circulación. Uno de ellos ocurrió en los kilómetros 1.176 y 1.177, donde un alud provocó la obstrucción total de la calzada y obligó al desplazamiento de equipos de Vialidad Nacional para realizar tareas de despeje. Además, se reportaron desprendimientos de piedra en las zonas de los túneles 4 y 6, lo que intensificó las alertas.

Lee además
Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control
Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado
accidente alta montaña vuelco 1
Personal de GUM Las Heras trabajó en el vuelco de un vehículo particular en alta montaña.

Personal de GUM Las Heras trabajó en el vuelco de un vehículo particular en alta montaña.

En paralelo, se produjeron dos vuelcos: un camión de transporte y un vehículo particular sufrieron accidentes a la altura de Picheuta y del kilómetro 1.207. En ambos casos, los ocupantes registraron traumatismos leves y fueron asistidos por personal de Gendarmería Nacional y de la GUM de Las Heras, que trabajaron en los operativos de emergencia.

Aunque el Paso Internacional Los Libertadores permanece habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las autoridades recomiendan circular con máxima precaución debido a la inestabilidad del terreno y a la continuidad del mal tiempo en la zona cordillerana.

Temas
Seguí leyendo

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Por violencia de género psicológica y moral, un hombre pagará varios millones a su ex pareja

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Video: entró a un minimarket, quiso robar gaseosas y terminó detenido en Ciudad

Operativo contra el abigeato: incautan ganado ilegal y kilos de carne en mal estado

Rescate en el Cerro El Plata: asistieron a dos montañistas perdidos

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Accidente fatal en Malargüe
Avanza la investigación

Sigue detenido el conductor que atropelló a dos menores en Malargüe

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es un modelo de autonomía.
Historia de superación

Discapacidad: tiene síndrome de Down, trabaja en un mayorista de Mendoza y es ejemplo de autonomía

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez