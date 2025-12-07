Una noche de caos en alta montaña dejó vuelcos y aludes en plena Ruta 7

Caos por el mal tiempo: aludes, derrumbes y vehículos volcados en alta montaña. Foto: VALLEOVA / X.

Por Celeste Funes







La noche del sábado y madrugada del domingo dejó una secuencia de incidentes en la alta montaña mendocina, donde el mal tiempo provocó aludes, vuelcos y desprendimientos en distintos tramos de la Ruta 7, corredor clave hacia el Paso Internacional Los Libertadores.

Tras varios aludes y dos vuelcos, se activaron operativos de emergencia en alta montaña Según reportes de Defensa Civil, hasta las 7 de la mañana se registraron cuatro aludes que afectaron la circulación. Uno de ellos ocurrió en los kilómetros 1.176 y 1.177, donde un alud provocó la obstrucción total de la calzada y obligó al desplazamiento de equipos de Vialidad Nacional para realizar tareas de despeje. Además, se reportaron desprendimientos de piedra en las zonas de los túneles 4 y 6, lo que intensificó las alertas.

accidente alta montaña vuelco 1 Personal de GUM Las Heras trabajó en el vuelco de un vehículo particular en alta montaña. Foto: VALLEOVA / X. En paralelo, se produjeron dos vuelcos: un camión de transporte y un vehículo particular sufrieron accidentes a la altura de Picheuta y del kilómetro 1.207. En ambos casos, los ocupantes registraron traumatismos leves y fueron asistidos por personal de Gendarmería Nacional y de la GUM de Las Heras, que trabajaron en los operativos de emergencia.

Aunque el Paso Internacional Los Libertadores permanece habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las autoridades recomiendan circular con máxima precaución debido a la inestabilidad del terreno y a la continuidad del mal tiempo en la zona cordillerana.