30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

El 2025 tuvo un notable incremento de accidentes viales en Alta Montaña, varios de ellos, con víctimas fatales. El análisis de expertos en Seguridad Vial.

 Por Pablo Segura

El 2025 empieza a despedirse pero dejará un saldo sumamente negativo en materia de Seguridad Vial, con un incremento de accidentes viales fatales, y con una suba también en la cantidad de siniestros ocurridos en Alta Montaña, varios de ellos, con víctimas fatales.

La enorme cantidad de vehículos que transitan a diario por el corredor internacional ha provocado que en lo que va del 2025, al menos 11 personas fallecieran, en el lugar del hecho, tras un accidente vial.

Este dato corresponde a la ONG Voluntarios en Red Mendoza, del Observatorio de Seguridad Vial provincial y destacando que sólo se cuentan las víctimas fatales al momento del choque, por lo que se estima que el número real es mayor aún.

La estadística confirma una suba de decesos, debido a que en todo el 2024 hubo 9 fallecimientos.

Hugo Fiorens, titular de la ONG mencionada, no dudó en señalar que la consecuencia de la suba en fallecidos en accidentes viales tiene dos puntos: la falta de control y el pésimo estado de la ruta 7.

“Existen cinco referentes del estado para controlar la ruta. Tenés Gendarmería Nacional, la Policía Vial de Mendoza, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Municipalidad de Luján y los preventores de Las Heras. Cinco y no se puedan poner de acuerdo para hacer una custodia de 24 horas”, explicó Fiorens. A esto le agregó que el estado de la ruta, al que calificó de “gravísimo”.

Lo cierto es que las estadísticas marcan que, a diario, circulan unos 1.600 camiones, al menos 100 colectivos y más de 1.000 autos.

“La provincia de Mendoza, por año, está entre 220 a 240 fallecidos. Entonces, ¿por qué no se hacen políticas públicas con respecto a esto? ¿Y por qué no hay interés? Porque minimizan el problema”, agregó Fiorens, quien aclaró que la mayoría de las víctimas son personas de entre 30 y 50 años.

Asimismo, el hombre apuntó directamente a los camioneros, a quienes no se le practican controles de alcoholemia y estupefacientes.

Cabe recordar que, en lo que va del año, en la Provincia de Mendoza ya fallecieron cerca de 200 personas como consecuencia de accidentes viales.

