San Rafael es uno de los departamentos con más muertos en accidentes viales.

La cantidad de fallecidos como consecuencia de los distintos accidentes viales ocurridos en la Provincia de Mendoza crece día a día y la tendencia indica que este 2025 cerrará, posiblemente, con un nuevo récord de siniestros fatales con respecto a los años 2024 y 2023.

Según el Observatorio Seguridad Vial, en lo que va del año ya fallecieron 168 personas como consecuencia de distintos accidentes viales ocurridos en calles y rutas de la Provincia de Mendoza.

Los departamentos con más siniestros fatales son San Rafael, Maipú, Guaymallén y San Martín ; en tanto que más de la mitad de las víctimas fatales tenían entre 15 y 34 años, según datos estadísticos.

Los números muestran que, en este año, posiblemente, se alcance o supere la cantidad de fallecidos en el 2024, que según datos oficiales registró 181 casos.

La preocupante cifra de muertos en accidentes en la Provincia de Mendoza

Lo cierto es que los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial indican que del total de fallecidos en lo que va del año, el 39% de los casos fue en moto, marcando así una importante cantidad de hechos en ese tipo de rodado.

El resto de los casos se divide entre autos (29%), peatones (16%), ciclistas (9%), colectivos (4%) y camiones (3%).

Los números mencionados son peores teniendo en cuenta que, varias organizaciones que analizan la seguridad vial tienen cifras distintas.

Esto, debido al seguimiento que se realiza sobre los heridos en los accidentes, quienes algunos de ellos, lamentablemente, fallecen semanas o meses después del siniestro.

En ese sentido, para la ONG Estrellas Amarillas, la cantidad de fallecidos en lo que va del 2025 es mayor aún.

Más allá de la diferencia de números, lo cierto es que las estadísticas marcan que, en la Provincia de Mendoza, hay un muerto cada menos de dos días.