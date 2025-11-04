4 de noviembre de 2025
La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

La Provincia de Mendoza se encamina a superar la cantidad de fallecidos en accidentes viales con respecto a años anteriores.

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales.&nbsp;

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 

 Por Pablo Segura

La Provincia de Mendoza vivió otro fin de semana sumamente trágico, con varias víctimas fatales como consecuencia de accidentes viales y este lunes, en otro hecho en Godoy Cruz, se sumó un nuevo deceso, engrosando una larga lista que deja números alarmantes.

Es que en lo que va del año, según datos del Ministerio de Seguridad, ya hubo al menos 112 muertos como consecuencia de algún accidente vial ocurrido en la Provincia de Mendoza.

El dato es mayor si se tiene en cuenta el relevamiento de la ONG Estrellas Amarillas, desde donde afirman que ya son más de 140 los muertos por siniestros.

La diferencia recae en el seguimiento que hace la ONG con los heridos, en tanto que desde Seguridad sólo toman en cuenta las víctimas fatales al momento del choque.

Más allá de la diferencia, la tendencia de este 2025 indica que, posiblemente, este año se superen la cantidad de fallecidos en accidentes viales con respecto al 2024, donde fueron 171 los decesos.

En ese sentido, se calcula que hay un fallecimiento cada 48 horas en la Provincia de Mendoza.

Ahora bien, las estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad muestran datos realmente llamativos, entre ellos, la cantidad de multas por infracciones viales.

En lo que va del 2025, en distintos puestos fijos viales, ya se labraron casi 100.000 actas viales. De ese total, casi 15.000 son gravísimas, como cruzar en rojo, manejar alcoholizado o con exceso de velocidad.

Además, los mismos informes indican que ya hubo más de 2.000 actas por alcoholemia al volante, en la mayoría de los casos, con más de 1 gramo. Cada una de esas personas debió pagar más de $4 millones de multa, entre otras sanciones establecidas por el Código Contravencional.

