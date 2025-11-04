Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza

El " crimen del carpintero " causó una gran conmoción en la provincia de Mendoza . Este martes se cumplen ocho años del asesinato de Juan Carlos Moya , quien fue abordado por una banda de asaltantes. El hecho fue planificado con un día de anticipación y terminó con cuatro implicados , de los cuales tres fueron condenados en 2021 por homicidio agravado .

El 4 de noviembre de 2017 , Moya, un carpintero, fue asesinado durante un asalto en su vivienda de Guaymallén , donde también funcionaba su carpintería , ubicada en calle Gutemberg al 900, de Villa Nueva . Los delincuentes irrumpieron en el lugar con el objetivo de robar unos 20 mil pesos que la víctima había cobrado por un trabajo reciente.

" Danos lo que cobraste ", le exigieron los ladrones, mientras lo amenazaban con un arma de fuego, lo que evidenciaba que tenían información precisa sobre el dinero . En medio del robo, Moya se resistió e intentó defender a su familia , pero recibió dos disparos en el abdomen , lo que le causó la muerte de manera inmediata.

Los agresores escaparon, pero uno de ellos dejó caer una pistola 9 milímetros , elemento que resultó clave en la investigación . Recién en agosto de 2021 se llevó a cabo un juicio por jurados que determinó la culpabilidad de Francisco Agüero, Lucas Villanueva y Diego Vildoza , aunque rechazaron la calificación penal inicial .

Finalmente, fueron hallados culpables de homicidio en ocasión de robo.

Francisco Agüero recibió una pena de 22 años de prisión como autor material del homicidio .

Lucas Villanueva fue condenado a 18 años como partícipe primario .

Diego Vildoza, también como partícipe primario, obtuvo 18 años de prisión.

Esta sentencia fue dictada tras la anulación del primer debate debido a un error técnico en la lectura del veredicto.

Juicio por jurados en Mendoza: pruebas, trampas y la perseverancia de la Fiscalía

Durante el primer juicio por jurados, doce ciudadanos mendocinos habían declarado culpables a los tres imputados, aunque encuadraron el caso en homicidio en ocasión de robo, y no en homicidio agravado como había solicitado la fiscalía. Esto derivó en una discusión posterior sobre las penas.

En el caso de Vildoza, su historia tuvo un giro particular. Al principio fue intensamente buscado por los investigadores, aunque ya había sido detenido e imputado. Sin embargo, en una audiencia de prisión preventiva, el juez Marcos Pereira le otorgó la libertad, al creer su versión de que el día del crimen estaba festejando el cumpleaños de su hijo.

Durante la audiencia, el defensor de Vildoza presentó a su familia como testigo, quienes aseguraron que el 4 de noviembre de 2017, el "Pelado" había estado en la celebración. Incluso aportaron fotografías, y el juez les creyó.

No obstante, había una trampa que el magistrado no advirtió: efectivamente, ese día era el cumpleaños del hijo de Vildoza, pero la fiesta ocurrió por la noche, es decir, después del asesinato de Moya. Por este motivo, el fiscal Gustavo Pirrello continuó reuniendo nuevas pruebas que ubicaron a Vildoza en la escena del crimen. Sin embargo, para ese momento, el acusado ya se había fugado.

El rol de Gustavo Pirrello y la fuga de Vildoza

Con los nuevos elementos, el fiscal Pirrello solicitó su recaptura, pero Vildoza continuó prófugo. Aunque se sospechaba que no había salido de la provincia, su paradero se volvió incierto, por lo que se ofreció una recompensa. Además, la Inspección General de Seguridad inició una investigación sobre un policía que presuntamente lo habría ayudado a eludir la detención.

Las pruebas contra Vildoza fueron contundentes:

Un cotejo de ADN dio positivo en restos hallados en un Ford Fiesta , vehículo utilizado por los delincuentes.

Una pericia telefónica ubicó su celular a un kilómetro de la casa de Moya, apenas 15 minutos antes del asalto.

Ante la evidencia, los otros dos imputados, al ver que Vildoza había recuperado la libertad injustamente, decidieron acusarlo y admitieron que el “Pelado” fue uno de los tres autores del asesinato.

El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza. Ocho años después, el recuerdo del carpintero asesinado en su propio hogar continúa conmoviendo a una comunidad que nunca olvidó su historia. Sin embargo, el dolor por la pérdida permanece intacto.

El "crimen del carpintero" no solo expuso la violencia de un hecho planificado con frialdad, sino también las fallas del sistema judicial. Finalmente, gracias a la perseverancia de la fiscalía y a las pruebas recolectadas, la verdad salió a la luz y la justicia llegó, aunque tardíamente, para honrar la memoria de un hombre trabajador cuya vida fue arrebatada de manera brutal.