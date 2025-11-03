Trágico accidente vial en Godoy Cruz: un motociclista murió tras chocar contra un auto

La víctima de 48 años murió en el lugar del siniestro Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Por Carla Canizzaro







Un fatal accidente vial ocurrió durante la tarde de este lunes en el departamento de Godoy Cruz, donde un motociclista de 48 años perdió la vida luego de colisionar con un automóvil. El conductor del vehículo no sufrió lesiones y dio negativo en el test de alcoholemia.

Los detalles del accidente en Godoy Cruz El siniestro tuvo lugar alrededor de las 17:11 horas, en la intersección de las calles Alvear y Reconquista. Según informaron las autoridades, un automóvil Peugeot 208, que circulaba por calle Reconquista, impactó contra una motocicleta Maverick 110 cc, que se desplazaba por calle Alvear.

accidente vial, godoy cruz El accidente vial tuvo lugar alrededor de las 17:11 horas, en la intersección de las calles Alvear y Reconquista Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y constató el fallecimiento en el sitio del motociclista, identificado con las iniciales M.Q.

Por su parte, el conductor del auto, N.G., de 41 años, resultó ileso y el test de alcoholemia realizado por los efectivos arrojó resultado negativo.