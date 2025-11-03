Trágico accidente vial en Godoy Cruz: un motociclista murió tras chocar contra un auto

Un fatal accidente vial ocurrió durante la tarde de este lunes en el departamento de Godoy Cruz, donde un motociclista de 48 años perdió la vida luego de colisionar con un automóvil. El conductor del vehículo no sufrió lesiones y dio negativo en el test de alcoholemia.
Los detalles del accidente en Godoy Cruz
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 17:11 horas, en la intersección de las calles Alvear y Reconquista. Según informaron las autoridades, un automóvil Peugeot 208, que circulaba por calle Reconquista, impactó contra una motocicleta Maverick 110 cc, que se desplazaba por calle Alvear.