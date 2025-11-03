4 de noviembre de 2025
Ministerio de Salud: la viceministra Cecilia Loccisano renunció a su cargo

La exfuncionaria de la cartera de Salud comunicó su decisión a través de redes sociales, como lo hicieron Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Qué dijo.

Este lunes continuaron las bajas en el gobierno nacional. La semana pasada finalizó con la salida del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, mientras que ahora comunicó su paso al costado la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano.

Mediante la red social X, la funcionaria comunicó su renuncia a la Secretaría de Gestión Administrativa y como viceministra de Salud de la Nación. "Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", expresó.

Además, agregó: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".

Lugones la despidió por la misma red social e indicó: "Gracias Cecilia por el trabajo y la entrega en una etapa clave de reordenamiento y modernización del sistema sanitario".

A su vez, el Ministro expresó que seguirán "profundizando la transformación hacia una salud más eficiente, transparente y al servicio de los pacientes y los equipos de salud".

Quién es la exviceministra de Salud, Cecilia Loccisano

Maria Cecilia Loccisano es abogada especialista en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajó en el sector privado, pero estuvo cargos públicos desde el año 2000, bajo gestiones de diferentes colores políticos.

"En el Ministerio de Salud de la Nación se desempeñó como subsecretaria de Coordinación Administrativa (2016-2018); como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (2015-2016); y como coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos (2013-2015). Además, integró la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios (2010- 2012), la Secretaría de Programas Sanitarios (2005- 2009) y el Servicio Nacional de Rehabilitación (2001- 2004). En la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación integró la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (2000-2001)", indican sus antecedentes publicados en la página oficial del gobierno nacional.

