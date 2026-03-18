Tras la salida de Argentina de la OMS, Mendoza garantiza sus convenios sanitarios.

Tras la formalización de la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte del Gobierno Nacional, el ministro de Salud , Rodolfo Montero , llevó tranquilidad a la población al asegurar que la provincia de Mendoza mantendrá sus esquemas de trabajo y convenios internacionales vigentes.

Si bien Montero calificó la medida del Ejecutivo Nacional como "un error" -postura que sostiene desde que se anunció la intención el año pasado-, aclaró en diálogo con Sitio Andino que "la gestión sanitaria local no sufrirá interrupciones de gravedad, ya que el vínculo más estrecho de la provincia se mantiene con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)" .

Qué implica que el Gobierno nacional confirme la salida de la Argentina de la OMS

Qué significa que la Argentina haya salido de la OMS

El funcionario explicó que la operatividad diaria de la salud pública mendocina depende en gran medida de la cooperación técnica con la OPS, organismo que ha confirmado su permanencia en el país.

Montero no evitó la autocrítica hacia los organismos internacionales, reconociendo que la OMS padece de un "exceso de burocratización" y que le faltó "jugar fuerte" con herramientas firmes durante la pandemia. Sin embargo, enfatizó que la solución es "corregir las deficiencias desde adentro y no abandonar los espacios".

Mendoza seguirá accediendo a medicamentos y dosis del Calendario Nacional a través del Fondo Estratégico de la OPS.

Cooperación técnica: la oficina de la OPS en Argentina seguirá siendo el nexo para los estándares de salud pública que aplica la provincia.

Proyectos locales: continúan en pie programas específicos, como el plan de reducción de la tasa de mortalidad necesaria y otros acuerdos de asistencia técnica que Mendoza tiene firmados de manera directa.

Insumos y vacunas: Mendoza seguirá accediendo a medicamentos y dosis del Calendario Nacional a través del Fondo Estratégico de la OPS , lo que garantiza costos menores y abastecimiento.

Para el ministro, la salida de Argentina tiene un componente más simbólico que práctico en lo inmediato, pero advirtió sobre el peligro de "comprar discursos de odio" contra organizaciones que establecen estándares globales de cuidado.

"La necesidad de coordinación internacional quedó clara en la pandemia. Nos hubiera ido mucho mejor con una rectoría efectiva", concluyó el funcionario, reafirmando que, más allá del giro diplomático de la Casa Rosada, Mendoza seguirá apostando a la articulación internacional para sus políticas públicas.

Claves para entender la salida de la Argentina de la OMS

¿Por qué Argentina decidió abandonar la OMS?

La decisión del Gobierno de Javier Milei, oficializada este 17 de marzo de 2026, responde a una redefinición estratégica y soberana. Los argumentos oficiales apuntan a discrepancias con la "agenda ideológica" del organismo y su manejo de las emergencias sanitarias (como la pandemia de COVID-19). La medida alinea al país con la postura histórica de sectores conservadores en Estados Unidos, buscando que Argentina recupere total autonomía en la definición de sus políticas de salud pública.

¿Cómo se garantiza el acceso a vacunas y medicamentos?

A pesar de la salida del organismo global, Argentina mantiene su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto es fundamental porque:

La compra de vacunas y medicamentos de alto costo se realiza mayoritariamente a través del Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico de la OPS, no de la OMS directamente.

El Ministerio de Salud de la Nación y el de Mendoza confirmaron que estos canales de suministro no se verán afectados, garantizando la provisión de dosis para el Calendario Nacional.

¿Qué pierde el país al dejar de ser estado miembro?

El impacto, según especialistas, es principalmente técnico y diplomático: