Qué significa que la Argentina haya salido de la Organización Mundial de la Salud.

El Gobierno nacional formalizó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud por discrepancias con la agenda y el enfoque sanitario del organismo. Esto generó controversias y voces críticas respecto a la decisión política del Ejecutivo, alineada con la de Estados Unidos. Qué implica para el país haberse retirado de la OMS .

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó el pasado martes esta medida , luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal, y aseguró que continuarán "promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales".

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Qué implica que el Gobierno nacional confirme la salida de la Argentina de la OMS

Esta elección del Gobierno de Javier Milei está relacionada con la administración de Donald Trump , quien también firmó una orden para que Estados Unidos se retire del organismo. Para el Gobierno, de esta manera, se resguardará la " soberanía y capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias ” del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) , con sede en Suiza, es un organismo fundado en 1948 que pone en contacto a naciones, asociados y personas a fin de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables.

La salida de la Argentina de la OMS implica que dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica.

milei oms.jpg El Gobierno anunció que Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, mantendrá su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, indicó el Gobierno según Infobae, la Argentina "no perderá el acceso a vacunas a menor costo". Respecto al abastecimiento del Calendario Nacional de Vacunación, señalaron que se seguirá utilizando el Fondo Estratégico Especial de la OPS.

Desde algunos sectores advirtieron que el retiro de la Argentina de la OMS implicaría un acceso limitado a medicamentos y vacunas y aislamiento en la comunidad científica internacional, según un artículo difundido por el Conicet y republicado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Desde organizaciones como Fundación Huésped sostienen que salirse de la Organización Mundial de la Salud tendría consecuencias ya que tiene un rol en “la coordinación de emergencias sanitarias, el control de brotes, en prevención de enfermedades, cooperación internacional y en la promoción de transferencia de tecnología”.