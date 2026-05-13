Comienzan a tratar los proyectos de reforma electoral y modificación de la ley de Zonas Frías en el Congreso.

El oficialismo en el Congreso de la Nación abrirá este miércoles los debates de la reforma electoral -que plantea la eliminación de las PASO - y del recorte de los subsidios al gas previsto en la Ley de Zonas Frías , que afectará a miles de usuarios de la provincia de Mendoza .

En medio de una fuerte tensión entre el Gobierno y los bloques dialoguistas, la Cámara de Senadores comenzará en la comisión de Asuntos Constitucionales , que preside Agustín Coto, a las 16, el tratamiento de la iniciativa del Ejecutivo para modificar el sistema de elección de candidatos. La asesora gubernamental y extitular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar asistirá para presentar un informe.

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Sectores aliados a los libertarios rechazan la propuesta de eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y querían tratar primero en forma separada la ley de Ficha Limpia , lo que fue rechazado por el Gobierno, pese a que en primera instancia la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich , había dado el aval a la propuesta del PRO y la UCR, informó Noticias Argentinas.

El oficialismo necesita acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical, y los bloques provinciales porque es una ley que se aprueban con mayorías absolutas de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Patricia Bullrich, sesión Senado 26-02-26 Patricia Bullrich. Foto: NA

Qué plantea el proyecto de reforma electoral del Gobierno nacional

Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia de delitos dolosos.

con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenado en segunda instancia de delitos dolosos. Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.

para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones. Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el será del 0,5 del padrón de cada distrito. Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional. El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza. Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente .

. No habrá mas publicidad gratuita en los medios de comunicación.

gratuita en los medios de comunicación. Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2029 y 2023.

que se realizo en el 2029 y 2023. Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas.

Recorte del subsidio al gas previsto en la Ley de Zonas Frías

En la Cámara de Diputados, en plenario de comisiones se debatirá el proyecto que redefine los subsidios al gas en zonas frías, enviado días atrás por el Poder Ejecutivo. Esto implicará que solo quedarían vigentes en Malargüe, la Patagonia, la Puna, y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados.

Cámara de Diputados de la Nación, Congreso nacional, votación ley ómnibus.jpg Congreso de la Nación Argentina. Foto: NA

La reunión conjunta de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda se realizará este miércoles, desde las 15, y asistirá a defender la iniciativa -denominada "Medidas Energéticas"- la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, junto a otros funcionarios del área.

Se trata de una reforma sobre el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner, que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Según la argumentación del proyecto, el Gobierno busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Más de 400 mil usuarios mendocinos reciben descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural. De aprobarse el proyecto que presentó el Ejecutivo, el beneficio por Zona Fría se mantendría para los habitantes del departamento de Malargüe, pero también para aquellas personas que son beneficiarias de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).