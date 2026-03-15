San Rafael extiende los talleres de salud mental adolescente a clubes e instituciones

Talleres sobre salud mental en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales







La Dirección de Salud del Municipio de San Rafael anunció la ampliación de los talleres destinados a adolescentes, una iniciativa que desde hace cinco años se desarrolla en instituciones educativas y que ahora se extenderá a otros espacios de la comunidad.

El objetivo es generar espacios de escucha, contención y acompañamiento para jóvenes de entre 13 y 18 años. Más allá de las escuelas, ahora también se trabajará en otros ámbitos como clubes, instituciones y asociaciones civiles.

La propuesta en salud con tres ejes principales Las propuestas abordarán tres ejes principales: gestión emocional, vínculos saludables y bienestar adolescente, incluyendo temáticas como relaciones sanas, hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo.

Las especialistas del programa, las psicólogas Magalí Vergara, Celeste Guillén, María Paz Gerbaudo y Paula Gómez indicaron que “tras la pandemia, la salud mental adolescente se convirtió en una prioridad, por lo que se busca escuchar, acompañar y contener a los jóvenes en distintos ámbitos de la comunidad”.

Hay que destacar que los talleres se realizarán a partir de la solicitud de las instituciones interesadas. A través del correo electrónico [email protected] se debe solicitar el formulario de inscripción y establecer contacto con el equipo profesional para delinear la modalidad de trabajo y la cantidad de encuentros necesarios.