15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael extiende los talleres de salud mental adolescente a clubes e instituciones

La iniciativa del municipio de San Rafael abordará gestión emocional, vínculos saludables y bienestar juvenil en escuelas, clubes e instituciones de la comunidad.

Talleres sobre salud mental en San Rafael

Talleres sobre salud mental en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Salud del Municipio de San Rafael anunció la ampliación de los talleres destinados a adolescentes, una iniciativa que desde hace cinco años se desarrolla en instituciones educativas y que ahora se extenderá a otros espacios de la comunidad.

El objetivo es generar espacios de escucha, contención y acompañamiento para jóvenes de entre 13 y 18 años. Más allá de las escuelas, ahora también se trabajará en otros ámbitos como clubes, instituciones y asociaciones civiles.

Lee además
Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael
Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

La propuesta en salud con tres ejes principales

Las propuestas abordarán tres ejes principales: gestión emocional, vínculos saludables y bienestar adolescente, incluyendo temáticas como relaciones sanas, hábitos saludables y prevención de conductas de riesgo.

Las especialistas del programa, las psicólogas Magalí Vergara, Celeste Guillén, María Paz Gerbaudo y Paula Gómez indicaron que “tras la pandemia, la salud mental adolescente se convirtió en una prioridad, por lo que se busca escuchar, acompañar y contener a los jóvenes en distintos ámbitos de la comunidad”.

Hay que destacar que los talleres se realizarán a partir de la solicitud de las instituciones interesadas. A través del correo electrónico [email protected] se debe solicitar el formulario de inscripción y establecer contacto con el equipo profesional para delinear la modalidad de trabajo y la cantidad de encuentros necesarios.

Temas
Seguí leyendo

Productos frescos y precios accesibles: la Feria Franca llega a plaza Libertad de San Rafael

Más conectividad aérea para San Rafael: anuncian nuevos vuelos y horarios hacia Buenos Aires

Azul Antolínez: "Quiero trabajar en cada rincón de Mendoza"

San Rafael: la lucha antigranizo tuvo menor costo y redujo daños pese a más tormentas

San Rafael: reconocieron a mujeres que se destacan en salud, educación y seguridad

Centros de discapacidad de San Rafael advierten que peligra la continuidad de las terapias

Identificaron a un mendocino desaparecido durante la dictadura entre los restos hallados en La Perla

¿Qué estudiar en 2026? San Rafael presenta su feria de carreras universitarias

LO QUE SE LEE AHORA
Capacitación financiera en Malargüe. video

En tiempos de crisis promueven en Malargüe la educación financiera para emprendedores

Las Más Leídas

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Energía limpia y ahorro millonario: el proyecto solar que impulsa Mendoza en Luján de Cuyo

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo