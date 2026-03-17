17 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Mortalidad infantil

Cómo Mendoza logró posicionarse con una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del país

Con una baja interanual del 20% de la mortalidad infantil, la provincia de Mendoza se ubica entre las cinco jurisdicciones con mejores indicadores del país.

Cómo Mendoza logró posicionarse con una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del país. Imagen creada con IA

Cómo Mendoza logró posicionarse con una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del país. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

Tras reducir un 20% su mortalidad infantil respecto al 2025, la provincia de Mendoza se ubicó entre las cinco mejores jurisdicciones del país. Una de las claves de este histórico logro tiene que ver con el "botón de alerta" que el Ministerio de Salud empezó a implementar en la historia clínica digital.

De acuerdo con lo explicado a Sitio Andino por la titular de la Dirección de Maternidad e Infancias, Natalia Courtis, "esta herramienta permite detectar embarazos de alto riesgo y vulnerabilidad social, activando una red de asistencia inmediata para salvar vidas".

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El "botón de alerta", integrado en la Historia Clínica Informática (HCI), permite que cualquier médico detecte una señal de alarma y active una red de contención inmediata.

"Cuando un profesional advierte indicadores de riesgo -ya sean médicos o sociales- activa la vigilancia perinatal. Esa alerta nos llega en tiempo real a un grupo operativo donde intervenimos las autoridades y el área social para salir a buscar a esa paciente de forma inmediata", detalló Courtis.

Obstetricia, Embarazada
El botón de alerta permite que cualquier médico detecte una señal de alarma y active una red de contención inmediata.

El botón de alerta permite que cualquier médico detecte una señal de alarma y active una red de contención inmediata.

Las claves de la estrategia mendocina

Para posicionarse con estos índices bajos, la provincia atacó los principales focos de riesgo a través de tres pilares fundamentales:

  • Vigilancia activa: el sistema no espera a que la paciente llegue al hospital. Si se detecta falta de controles prenatales (menos de ocho visitas), inaccesibilidad geográfica o situaciones de calle, el equipo de salud coordina la búsqueda y el traslado de la gestante.

  • Abordaje integral de la vulnerabilidad: el protocolo se activa ante casos de malnutrición extrema, violencia de género, consumo de sustancias o embarazos adolescentes, permitiendo un seguimiento personalizado que previene partos prematuros y complicaciones neonatales.

  • Digitalización y conectividad: la Historia Clínica Digital permite que la información de un centro de salud periférico llegue instantáneamente a los centros de mayor complejidad, garantizando que el historial de la paciente esté disponible en cada eslabón de la cadena sanitaria.

control prenatal
El botón se activa ante casos de malnutrición extrema, violencia de género, consumo de sustancias o embarazos adolescentes.

El botón se activa ante casos de malnutrición extrema, violencia de género, consumo de sustancias o embarazos adolescentes.

El impacto en los números

Si bien la mortalidad infantil es un indicador multicausal, la capacidad de "captar" a las pacientes con mayor riesgo ha sido determinante. "El objetivo es evitar que una paciente llegue a la guardia en condiciones críticas. Con el botón de alerta, hemos logrado reducir complicaciones que antes terminaban en situaciones de alta complejidad o resultados fatales", señaló la funcionaria.

Mendoza ha logrado que el sistema de salud actúe como una red de seguridad. Al detectar problemas como la sífilis congénita a través del programa "testear y tratar" o intervenir en cuadros de violencia sexual, la provincia protege no solo a la persona gestante, sino que garantiza condiciones óptimas para el recién nacido.

Preguntas frecuentes sobre reducción de mortalidad infantil

¿Qué es el botón de alerta perinatal?

Es una herramienta digital en la Historia Clínica Informática de Mendoza que permite a los médicos reportar instantáneamente casos de embarazos con alta vulnerabilidad social o médica para brindar una asistencia inmediata y personalizada.

¿Cuánto bajó la mortalidad infantil en la provincia?

Mendoza registró una reducción del 20% en su tasa de mortalidad infantil respecto al año anterior, posicionándose como una de las cinco provincias con los índices más bajos de toda la Argentina.

¿Cuáles son los requisitos para activar la vigilancia de un embarazo?

El sistema se activa ante la falta de controles prenatales (menos de ocho), situaciones de calle, malnutrición, violencia de género o cualquier barrera geográfica y cultural que impida el normal seguimiento de la gestación.

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