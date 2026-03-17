Mendoza redujo un 20% la mortalidad infantil y se ubica entre las mejores del país.

Según datos provisorios del 2025, la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Mendoza se desplomó un 20% respecto al año anterior , situándose en 6,3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos . Este indicador no solo representa un avance estadístico, sino que posiciona a Mendoza entre las mejores del país.

A comienzos de este año, la Argentina experimentó una suba de 0,5 puntos de la tasa de mortalidad infantil , por primera vez desde 2002, al tiempo que las provincias más afectadas fueron Corrientes, Chaco y La Rioja.

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Desde el Ministerio de Salud y Deportes atribuyen este logro a una combinación de factores: la mejora en los indicadores socioeconómicos nacionales y, fundamentalmente, la ejecución del Plan Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil .

A pesar de los buenos números, la gestión del ministro de Salud, Rodolfo Montero, no se detiene. La meta fijada es ambiciosa: llegar a una tasa de 5 por cada 1.000 nacidos vivos para el 2027 .

Mortalidad infantil: Mendoza bajó los índices y se posiciona entre las mejores del país.

“La disminución de la mortalidad infantil es una prioridad sanitaria y un indicador clave del funcionamiento del sistema. Estos resultados reflejan el impacto de políticas públicas integradas”, destacó el funcionario.

Asimismo, el funcionario destacó: "Nos interpela cada muerte evitable, cada mamá que no llega a sus controles y cada prematuro. Nos duele como sistema y como sociedad, por eso necesitamos más compromiso para seguir cuidando a nuestras familias".

Embed Según datos provisorios, la mortalidad infantil en Mendoza bajó un 19% en 2025.



La tasa fue de 6,3 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que ubica a la provincia entre las cinco con menor mortalidad infantil del país. pic.twitter.com/Yp0UOc2zFU — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) March 17, 2026

Las claves del éxito: un plan de 7 ejes

Para sostener esta tendencia, la provincia trabaja sobre una estrategia multidimensional que incluye:

Planificación familiar y educación: refuerzo en la entrega de anticonceptivos, colocación de implantes y DIU, y acceso garantizado a IVE/ILE.

Control prenatal estricto: captación temprana de embarazadas mediante agentes sanitarios en barrios y escuelas para evitar controles tardíos.

Maternidades seguras: recategorización de centros públicos y privados, exigiendo el cumplimiento de normas CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales).

Tecnología al servicio de la vida: implementación de alertas en la Historia de Salud Integrada (HSI) para detectar automáticamente embarazos de alto riesgo.

Innovación y vigilancia: la lucha contra el consumo y el riesgo

Una de las novedades más potentes de la gestión en 2025 fue la implementación del dosaje voluntario de sustancias psicoactivas. Esta pesquisa busca detectar precozmente consumos que puedan dañar al bebé y brindar tratamiento inmediato a la madre.

Asimismo, se puso en funcionamiento el botón de alerta "Vigilancia Prenatal" dentro del sistema digital de salud. Esta herramienta permite que, ante cualquier situación de vulnerabilidad social o riesgo obstétrico, el sistema emita una señal de alarma que activa un seguimiento personalizado del equipo médico.

"Nos interpela cada muerte evitable, cada mamá que no llega a sus controles y cada prematuro. Nos duele como sistema y como sociedad, por eso necesitamos más compromiso para seguir cuidando a nuestras familias".