2 de marzo de 2026
Sitio Andino
Preocupante

Mendoza implementa controles de drogas obligatorios para embarazadas internadas

El Ministerio de Salud y Deportes busca frenar las complicaciones obstétricas y proteger al recién nacido frente al consumo de drogas.

 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza dispuso que todas las mujeres embarazadas que se encuentren internadas en las maternidades serán sometidas de manera obligatoria a controles de drogas. El objetivo es la detección temprana y el tratamiento de adicciones para proteger el "binomio" madre-hijo.

Obstetricia, Embarazada
Control de drogas: un escudo contra riesgos evitables

El texto de la resolución ministeria, publicado este lunes en el Boletin Oficial, es contundente respecto a los peligros del consumo de sustancias (alcohol, tabaco, cocaína, marihuana y éxtasis) durante la gestación. Advierte que no existen dosis seguras y que el impacto en la organogénesis del feto puede derivar en:

  • Malformaciones congénitas y trastornos del neurodesarrollo.

  • Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y partos prematuros.

  • Síndrome de muerte súbita del lactante y cuadros de abstinencia neonatal.

Además, la medida busca anticiparse a complicaciones maternas graves como eclampsia, accidentes cerebrovasculares (ACV), infartos y el contagio de enfermedades de transmisión sexual como VIH, Sífilis y Hepatitis.

bebe prematuro recién nacido piecito
Cómo se aplicará la medida en Mendoza

El Artículo 1º de la resolución establece que el control se realizará a toda embarazada con internación, mediante la firma previa de un Consentimiento Informado. Los puntos clave del protocolo incluyen:

  • Registro digital: los resultados deberán asentarse en el Sistema de Información Perinatal (SIP+) o su equivalente en la Historia Clínica Electrónica.

  • Abordaje interdisciplinario: en caso de detectarse consumo, no se limitará a una acción punitiva, sino que se activará un equipo multidisciplinario para el tratamiento y seguimiento de la paciente.

  • Seguimiento post-alta: el acompañamiento médico y psicológico continuará tras la salida del hospital, salvo que la paciente exprese una negativa formal por escrito.

El foco en el "parto respetado"

Desde el Ministerio de Salud y Deportes, bajo las facultades conferidas por la Ley N° 9501, subrayan que esta política no vulnera derechos, sino que garantiza el cuidado integral de la salud. Al detectar el consumo a tiempo, los efectores de salud pueden evitar que los recién nacidos terminen en cuidados intensivos con secuelas irreversibles.

La resolución entra en vigencia de forma inmediata, instruyendo a la Subsecretaría de Gestión de Salud para su implementación y difusión en todos los centros asistenciales de la provincia.

control de drogas en embarazadas

Preguntas frecuentes sobre el control de drogas en embarazadas

¿Es obligatorio realizarse el test de sustancias al estar internada?

La resolución establece el control como una medida de protección de salud integral para todas las pacientes embarazadas hospitalizadas en maternidades públicas de Mendoza. No obstante, el Artículo 1º de la normativa especifica que se debe presentar un consentimiento informado a la paciente, el cual debe ser aprobado y firmado para proceder con el estudio.

¿Qué sucede si el resultado del control es positivo?

El objetivo de la medida no es punitivo, sino terapéutico. Ante un resultado positivo, se activa de inmediato un abordaje multidisciplinario (médicos, psicólogos y trabajadores sociales). El equipo de salud brindará tratamiento oportuno para evitar complicaciones graves como el desprendimiento de placenta o malformaciones en el bebé, y asegurará que el recién nacido reciba cuidados especiales para evitar cuadros de abstinencia neonatal.

¿El seguimiento médico continúa después de recibir el alta hospitalaria?

Sí. Según el Artículo 4º, el equipo interdisciplinario debe proseguir con el tratamiento y el seguimiento de la madre y el niño tras abandonar el hospital. La paciente tiene el derecho de rechazar este acompañamiento posterior, pero en ese caso, su negativa debe quedar registrada de manera formal en el sistema de información perinatal (SIP+ o HSI) para deslindar responsabilidades médicas.

