Los centros de salud de Mendoza contarán con una pesquisa toxicológica para embarazadas.

Por Natalia Mantineo







El Ministerio de Salud de Mendoza puso en marcha una pesquisa toxicológica voluntaria para mujeres gestantes. Este nuevo servicio, que funcionará en todos los centros de salud de la provincia, busca abordar la creciente problemática del consumo de sustancias durante el embarazo.

La decisión surge a partir de una preocupante estadística. Según datos oficiales, se estima que entre el 15% y el 20% de los recién nacidos internados en Neonatología del sistema público presentan resultados positivos por consumo de tóxicos.

embarazada, obstetra, ecografía.jpg Los datos oficiales indican que cerca del 20% de los bebés recién nacidos nacen con cocaína. Centros de salud, en alerta El ministro de Salud, Rodolfo Montero, visitó este miércoles el Centro de Salud Nº17 de Las Heras para reunirse con profesionales que trabajan con embarazadas y, según sus palabras, "escuchar qué necesidades tienen y cómo se las puede ayudar". En esa visita, confirmó la implementación de la pesquisa, la cual será un servicio adicional y no un control obligatorio.

"En caso de que el resultado dé positivo, la idea es acercarle servicios, profesionales, salud mental y acompañarlas. La idea es cuidar la salud de la madre y, sobre todo, la del bebé", explicó Montero, enfatizando que el objetivo principal es la prevención y el acompañamiento, no el juzgamiento.

Embed En Mendoza, entre el 15 y el 20% de los bebés internados en neonatologías del sistema público tienen resultados positivos de tóxicos por el consumo de sustancias durante el embarazo.

Frente a esta realidad, anunciamos la pesquisa voluntaria para embarazadas. https://t.co/7YLWXxggSY — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) September 17, 2025 Por su parte, Manuel Vilapriño, titular de Salud Mendoza, señaló que esta iniciativa representa un paso de la "preocupación a la ocupación" sobre el tema. Resaltó la importancia de dejar de lado los prejuicios y entender que la adicción es una enfermedad que requiere un tratamiento adecuado. "El proyecto busca no solo detectar el consumo, sino también brindar un apoyo integral a las madres, incluyendo el fortalecimiento del trabajo interdisciplinario y la implementación de programas de prevención y acompañamiento familiar", explicó el profesional.